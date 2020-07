Contre între Gigi Becali și Duckadam: „Vreau să îl acuz, fără să se supere, de minciună”

Cotninuă războiul declarațiilor între Helmuth Duckadam și Gigi Becali. Fostul portar al Stelei a decis să își dea demisia de la FC FCSB după ce salariul i-a fost redus drastic. După despărțirea de formația ilfoveană, Duckadam a acuzat că a fost mult timp ignorat de foștii antrenori ai echipei. Fostul director de imagine a povestit că nu era inclus în grupul care făcea deplasarea pentru meciurile din străinătate. Într-o conferință de presă susținută astăzi, Becali l-a atacat pe Duckadam.

„A avut un salariu de 2.500 de euro pe lună, deci în 10 ani a luat 300.000 de euro fără să treacă pe la echipă. Adică a venit de câteva ori. I-am spus că are mână liberă să se ocupe de echipă, dar nu s-a dus. Vreau să-l acuz, fără să se supere, de minciună A spus că n-a mers în deplasările echipei pentru că n-a fost invitat, dar a fost la 26 de deplasări” , a declarat Gigi Becali.

Helmuth Duckadam i-a dat imediat replică lui Gigi Becali, despre care spune că a primit informații eronate. Fostul director de imagine al celor de la FCSB este convins că oameni din club l-au informat greșit pe Becali. Duckadam a plecat de la formația illfoveană după ce contractul său a fost micșoarat până la aproximativ 2000 de lei pe lună.

„Vreau să îl informez pe domnul Becali că la mine în familie nu se acceptă minciuna! Și că subalternii dânsului l-au informat greşit. Am făcut acele deplasări pentru că am reprezentat clubul. Eu cred că banii i-am meritat cu vârf şi îndesat, chiar dacă unii din colaboratorii dânsului nu au fost de acord. Vreau să îi informez pe colaboratorii care i-au dat acea listă că eu din 2003 sunt rezident american cu acte în regulă. Nu am venit la FCSB ca să fac deplasări. Le-am făcut pe la echipa naţională”.