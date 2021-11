Constantin Enceanu, detalii înfiorătoare despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Ce i-a spus lui Cătălin Măruță

Constantin Enceanu a oferit detalii extrem de triste despre momentul în care a aflat că bunul său prieten s-a stins din viață. Cum a aflat despre moartea lui Petrică Mîțu Stoian? I-a povestit totul lui Cătălin Măruță.

Decesul brusc al lui Petrică Mîțu Stoian a șocat o lume întreagă. Lumea muzicii populare românești este acum mai săracă. Unii din cei mai buni prieteni și colegi de breaslă a venit cu mărturii despre momentul crunt în care interpretul a murit.

Concret, Constantin Enceanu se afla într-un apel telefonic cu impresarul acestuia care era la spital în așteptarea unor vești despre starea de sănătate a cântărețului. Enceanu a auzit clar convorbirea dintre Doru Gușman și medicul care l-a anunțat că eforturile doctorilor au fost în zadar și că pacientul a murit.

Prietenul bun al regretatului solist a rămas fără cuvinte și a fost nevoit să tragă pe dreapta pentru a se putea liniști. Cel din urmă a mărturisit că nu a știut cum să reacționeze și a început să urle de durere. La moment este în desfășurare o anchetă și o autopsie pentru a se stabili clar cauza decesului vedetei.

„Incredibil cum este soarta omului. Pentru mine era ca un frate. Sunt puțini frați care se înțeleg cum mă înțelegeam eu cu Petre. Am aflat că s-a dus la o clinică joi, iar după ce am terminat filmările ne-a spus că e ultima pentru că pleacă la o clinică să se trateze.

Eu am luat-o în glumă, dar el spunea că se simte rău la plămâni, după ce a bănuit că ar fi avut COVID-19. El fiind vaccinat cu ambele doze probabil nu a luat chiar așa în seamă și nu a avut ceva serios. Vestea am primit-o sâmbătă seară când eram la țară.

M-am uitat pe telefon și am văzut 15 apeluri. Am văzut un mesaj care m-a șocat pentru că eu cu o seară în urmă vorbisem cu el. Mi-am sunat impresarul și mi-a confirmat. El (in.r. impresar – Doru Gușman) era la spital și am auzit medicul care îi spusese: ‘a murit’.

Șocul mare era că îi aranjam să îl primească la spital la București. Nu mi-a venit să cred. Am oprit mașina și am început să urlu cât m-au ținut puterile. Nu se poate…”

Constantin Enceanu (Sursa: emisiunea ”La Măruță” – Pro TV)