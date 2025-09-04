Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzile din New York aşa

Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
04 sept. 2025 | 12:10
de Daoud Andra

Monden
FOTO: Profimedia Images

Catherine Zeta-Jones, actrița britanică adesea descrisă drept una dintre cele mai frumoase și rafinate apariții de la Hollywood, a reușit din nou să atragă toate privirile. De această dată, însă, diva nu a apărut pe covorul roșu sau pe platourile de filmare, ci pe străzile din New York, într-o ținută care a stârnit reacții amestecate.

Catherine Zeta-Jones, apariție îndrăzneață la New York

Vedeta a fost surprinsă purtând o rochie îndrăzneață, cu corset închis în partea din față, care i-a pus în evidență silueta impecabilă. Ținuta, semnată de celebrul designer Thom Browne, s-a remarcat prin croiala atipică și detaliile spectaculoase, demonstrând încă o dată că Zeta-Jones nu se teme să experimenteze.

Deși mulți i-au admirat curajul și eleganța, au existat și voci care s-au arătat surprinse să vadă o apariție atât de provocatoare într-un cadru obișnuit, de zi, pe străzile aglomerate ale metropolei americane. Pentru unii, această imagine a părut o abatere de la stilul clasic cu care actrița și-a obișnuit fanii.

Totuși, Catherine Zeta-Jones a dovedit încă o dată că știe cum să rămână în centrul atenției și să își păstreze aura de divă hollywoodiană, indiferent de context, iar apariția sa nu a putut fi trecută cu vederea.

Cine este Catherine Zeta-Jones

Născută pe 25 septembrie 1969, în Swansea, Țara Galilor, Catherine Zeta-Jones are astăzi 55 de ani și o carieră impresionantă în industria filmului. Ea a devenit cunoscută în anii ’90, iar consacrarea internațională a venit odată cu rolul Elenei din pelicula „The Mask of Zorro” (1998), unde a jucat alături de Antonio Banderas și Anthony Hopkins.

De-a lungul timpului, a apărut în numeroase producții de succes, printre care „Entrapment” (1999), „Traffic” (2000), film pentru care a primit recunoaștere critică, și „Chicago” (2002), rol ce i-a adus Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, Zeta-Jones a demonstrat versatilitate, trecând cu ușurință de la filme de acțiune la drame intense și musicaluri.

Viața personală

Dincolo de succesul profesional, Catherine Zeta-Jones a fost mereu în atenția publicului și pentru viața sa personală. În anul 2000, s-a căsătorit cu actorul american Michael Douglas, o altă legendă a cinematografiei. Cei doi formează unul dintre cele mai durabile cupluri de la Hollywood, în ciuda diferenței de vârstă de 25 de ani și a provocărilor pe care le-au întâmpinat de-a lungul timpului.

Împreună, au doi copii: Dylan Michael Douglas și Carys Zeta Douglas, care au crescut departe de lumina reflectoarelor, dar apar ocazional alături de părinții lor la evenimente importante. Deși au existat speculații și chiar o scurtă despărțire în 2013, Catherine și Michael au reușit să își repare relația și să rămână uniți. Actrița a vorbit în mai multe rânduri despre importanța discreției și a respectului reciproc într-un mariaj atât de intens expus publicului.

