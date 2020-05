Connect-R acuză iUmor de rasism. Ce l-a scos din sărite la emisiune din discursul cântăreței Mira

În 11 mai, pe scena ”iUmor” de la Antena 1 a apărut Mira. Cântăreața, feblețea lui Mihai Bendeac, a prezentat un moment de roast cu replici acide la adresa juraților. Textul ei l-a înfuriat pe Connect-R, care a ținut să sublinieze o idee: „Sunt om. Iată de ce trebuie oprite așa-zilele roasturi rasiste”.

Connect-R acuză iUmor de rasism după discursul cântăreței Mira

Maria Mirabela Cișmaru, sau Mira, după cum e cunoscută de public, a prezentat un moment de roast la adresa juraților în cadrul ediției de luni de la ”iUmor” . Mihai Bendeac a fost plăcut impresionat de prezența ei și a râs la cele auzite. Mai puțin entuziasmat a fost Connect-R. Printre replicile amuzante ”aruncate” celor trei vedete ale show-ului de la Antena 1, s-au numărat și alte câteva pentru Bella Santiago, Alex Velea, Ștefan Bănică, Pepe și Connect-R.

„Știi ce credeam? Că ai alte gusturi. Adică… mă așteptam să îți placă ceva mai exotic, cum ar fi: Bona Santiago. Scuze! Bella Santiago! Am crezut că îți place felul ăla stricat, dar simpatic în care vorbește limba română! După care mi-am dat seama! Bă, n-are cum să-i placă, n-are cum să-l atragă așa ceva, că, altfel, ar trebui să-l iubească la nebunie pe Abi Talent. Apropo de băieții ăștia agramați… care au blog și vlog.

Se tot laudă că româna este limbal or maternă. Probabil pentru că o vorbesc mai bine mamele lor sau nu știu de ce. Dar, nu am vrut să o supăr pe Bella cu gluma mea. Din contră! O admir și mă bucur că a venit aici să ne ia premiile. România are un popor frumos, se poartă frumos cu imigranții. Sunt sigură că și Alex Velea, Connect-R, Pepe s-au simțit bine primiți la noi”, a spus Mira.

„Mai multă atenție. Cuvintele au putere”

În replică, Connect-R a făcut un InstaStory în care o critică pe artistă pentru ceea ce a zis, considerând că nu este nici pe departe un pamflet, ci un atac rasist: „Îmi pare rău, @mira! Îmi pare rău că accepți un text total rasist! Mira! Cum să accepți așa ceva în 2020?! Sunt total dezamăgit! Aia e, facem orice doar să fim văzuți! Cum suntem văzuți? Nici nu mai contează!

Viața este viață. America? E o minciună! România este țara tuturor posibilităților! Suntem șmecheri rău. A, și să nu uităm că totuși ce a făcut Mira la «iUmor» e un pamflet! Pe bune?? Lol. Mira nu cred că a fost rău intenționată, ci pur și simplu nu a realizat că textul e tendențios! So… mai multă atenție! Cuvintele au putere”, a spus Connect-R.