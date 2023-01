Concurență pentru Netflix România. Noua platformă care apare în țară, prețul e mai mic

Apare o concurență serioasă pentru Netflix România. O nouă platformă de streaming apare în țară, iar prețul la abonamente va fi mai mic. Platforma de streaming intră concomitent în mai multe țări din Europa. Când are loc lansarea.

Netflix are concurență. Ce platfomă de streaming își face intrarea în România

Platforma de streaming SkyShowtime, cea mai nouă din Europa, își va prezenta din 14 februarie oferta premium clienților din Albania, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România și Slovacia.

Prin lansarea multi-teritorală, numărul de piețe în care serviciul de streaming va fi disponibil se va ridica la 20.

Ce va conține noua platformă de streaming

Clienții de pe piețele în care serviciul va fi lansat vor avea acces la premiere TV ale unor filme de la Universal Pictures și Paramount Pictures.

De asemenea, oferta SkyShowtime va cuprinde seriale cu scenarii originale și exclusive, până la cele cu conținut pentru copii și familie, precum și o selecție de titluri de la Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios și Peacock. Toatea acestea vor fi disponibile într-un singur loc.

Platforma va conține și producții originale locale

În plus, SkyShowtime va prezenta, producții originale locale, documentare și programe speciale de pe piețele sale.

De asemenea, compania a anunțat de curând un acord pentru cumpărarea a 21 de seriale originale de la HBO Max în Europa, inclusiv seriale noi care vor avea premiera în acest an sub numele de SkyShowtime Originals.

Ce seriale vor fi disponibile pe SkyShowtime

La timpul lansării, publicul local va avea acces la: „Ambulance”, „Downton Abbey: A New Era”, „Jerry and Marge Go Large”, „Jurassic World Dominion”, „Ray Donovan: The Movie”, „Redeeming Love”, „The Bad Guys”, „The Hanging Sun”, „The Northman” și „Top Gun: Maverick”.

În plus, cei care vor cumpăra abonamente vor avea acces la o selecție diversificată de seriale: „1883″, „1923″, „A Friend Of the Family”, „All The Sins”, „American Gigolo”, „Funny Woman”, „Halo”, „Law & Order Season 21″, „Let The Right One In”, „Mayor of Kingstown Season 1 and 2″, „Pitch Perfect: Bumper In Berlin”, „Star Trek: Strange New Worlds”, „Souls”, „Super Pumped: The Battle For Uber”, „The Best Man: The Final Chapters”, „The Calling”, „The Fear Index”, „The First Lady”, „The Midwich Cuckoos”, „The Offer”, „The Rising”, „The Undeclared War”, „Tulsa King”, „Vampire Academy” și „Yellowston”e.

Ce seriale vor mai fi disponibile pe SkyShowtime

Nu în ultimul rând, printre noile filme și seriale celebre care se vor regăsi pe SkyShowtime în următoarele luni se numără unele dintre cele mai așteptate lansări: „A Town Called Malice”, „Belfast„, „Drift – Partners In Crime (S1A)”, „Lioness”, „Minions: The Rise of Gru”, „Nope”, „Rabbit Hole”, „Ripley”, „Smile”, „The Black Phone” și „The Great Game”.

Cât costă abonamentul la SkyShowtime

În țara noastră, serviciul platformei de streaming va fi disponibil pentru 3,99 euro pe lună. În Cehia, prețul va fi de 179 CZK pe lună, în Ungaria 1999 HUF pe lună și în Polonia 24,99 PLN pe lună.