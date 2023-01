Concurenta de la Survivor România 2023 care ar fi făcut amor în public. S-a întâmplat chiar şi la TV

Noul sezon al reality show-ului din Republica Dominicană nu este lipsit de controverse, iar aici nu vorbim doar despre cele ce apar pe traseele tot mai dificile pe care Faimoșii și Războincii trebuie să le completeze. Aceasta este concurenta de la Survivor România 2023 care ar fi făcut amor în public.

Este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc și o artistă apreciată, însă în spatele chipului zâmbitor se ascunde o poveste de viață complicată, din care nu au lipsit scandalurile și momentele controversate. Maria Constantin, fosta concurentă de la Survivor România 2023, a cunoscut celebritatea în timpul relației cu afaceristul Marcel Toader. Despărțirea lor nu a fost una deloc pașnică, bărbatul făcând acuzații grave la adresa partenerei sale de la acea vreme.

În anul 2017, Maria Constantin era pusă în situația de a se apăra, încercând să demonteze afirmațiile făcute de Toader, acesta susținând că blonda ar fi făcut amor cu un amant în public…pe capota mașinii.

„Nu am recunoscut ca am avut relatii cu alti barbati. Il cunosc pe seful Garzii de Mediu, am avut o relatie de prietenie frumoasa. Nu aveam ce sa recunosc. Da cu noroi in oameni nevinovati. Ar trebuie sa ma cobor la cel mai de jos nivel pentru a discuta despre acuzele lui.

Am avut o discutie cu el (nr. Marcel Toader) pana la 8 dimineata. Am avut o relatie, dar inainte de Marcel. Nici nu mai stiu ce i-am spus. Imi doream sa se termine acea discutie interminabila. Referitor la dovezi… Am avut concert in provincie. Pe drum este praf, sunt muste, tantari… Asta nu inseamna ca am stat pe masina… E incredibil… S-au lipit mustele si tantarii de rochia mea. Este un scenariu incredibil. Aceste lucruri nu trebuie spuse la TV”, a spus ea la un post de televiziune.