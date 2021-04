Concertul Slipknot la București. Tot ce se știe despre super-evenimentul heavy metal al verii

Unul dintre concertele importante este Slipknot de la Rmexpo. Acesta este organizat de Metalhead. Acest concert trebuia să aibă loc în vara anului trecut, dar din cauza pandemiei a fost amânat pentru vara acestui an. Iată tot ce trebuie să știi despre concertul Slipknot de la București.

Concertul Slipknot la București – eveniment heavy metal

Slipknot este formația de heavy metal din SUA, care trebuia să susțină un concert în România, în vara anului 2020. Acest concert făcea parte din turneul: We are Not Yout Kind, care avea ca scop promovarea albumului lansat în anul 2019 și care avea același nume. Pandemia a dat peste cap planurile tuturor și astfel s-a amânat data concertului, care trebuia să aibă loc pe data de 27 iulie în cadrul Metalhead Meeting 2020. Cei de la Slipknot au amânat atunci întreg turneul european.

Persoanele care au achiziționat bilete la concertul Slipknot care trebuia să aibă loc anul trecut, au foat anunțați anul trecut în luna mai că vor primi înapoi banii pe bilete, sub forma unor vouchere cu care vor putea participa la orice show organizat de Metalhead sau BestMusic din 2020 sau 2021.

Concertul Slipknot București – reprogramare

În vara anului trecut s-a revenit și cu informații despre când va fi reprogramat concertul Slipknot. Metalhead a spus atunci că data reprogramării este finalul lunii iulie 2021, data fiind aproximativă.

Pe pagina de Facebook a evenimentului, Metalhead a făcut următoarea declarație, potrivit celor de la infomusic.ro:

”Tocmai am primit o veste bună din partea trupei: concertul SLIPKNOT de anul acesta de la Bucureşti se reprogramează în 2021, în a doua parte a lunii iulie, tot la Romexpo. Vom reveni în curând cu noua dată când trupa va anunţa tot turneul mondial. Data este deja stabilită dar urmează a fi anunţată alături de toate datele din turneu. Deşi iniţial trupa a anulat toate evenimentele, Slipknot şi-au reprogramat (aproape) tot turneul „We are not your kind” după o muncă titanică de câteva luni. Din fericire am reuşit să obţinem o dată nouă şi pentru România.”

Concertul Slipknot București – biletele la concert

Cei de la Metalhead au mai precizat că biletele achiziționate anul trecut vor fi valabile pentru concertul care va avea loc în vara acestui an:

”Biletele cumpărate rămân valabile pentru noua dată şi vă aşteptam cu drag la concert anul viitor! Dacă aţi cumpărat deja bilet, nu trebuie să faceţi nimic special. Veniţi cu biletul în 2021 la concert, acesta îşi păstrează automat valabilitatea. Dacă aţi făcut deja o cerere de VOUCHER conform OUG 70 din 14 mai 2020, cererea a fost anulată automat de iabilet.ro iar voi nu trebuie să faceţi nimic în acest sens. Biletul tău rămâne valabil. Dacă doriţi să faceţi o nouă cerere de voucher şi să nu vă păstraţi biletul o puteţi face pe iabilet.ro/retur conform termenilor din OUG 70 DUPĂ ce anunţăm nouă dată a showului, nu acum.”

Concertul Slipknot București – despre trupă

Slipknot este o trupă care este compusă din 9 membri: Sid Wilson, Jay Weinberg, Alessandro Venturella, Jim Root, Craig Jones, Shawn Crahan, Mick Thomson și Corey Taylor. Fiecare membru poartă câte o mască unică. Această trupă a reușit să vândă peste 30 milioane de albume, peste tot în lume.

Trupa s-a format în anul 1995, iar primul album a fost lansat în anul 1996 și s-a intitulat: Mate.Feed.Kill.Repeat.