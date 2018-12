Românii ar putea avea câteva zile libere în plus în acest an. Având în vedere precedentele din trecut, sunt șanse mari să avem o minivacanță de 5 zile între Crăciun și Revelion.

România are cel mai mare număr de sărbători legale care se reflectă în zile libere pentru majoritatea angajaților. Numărul lor mai crește însă, în funcție de ziua în care pică într-un anumit an. Dacă o zi liberă de la Stat pică într-o zi de joi sau de marți, aproape de fiecare dată, se optează pentru transfomarea într-o zi liberă și a zilei de vineri sau luni. În acest fel, majoritatea românilor ajung să se bucure de 4-5 minivacanțe pe an.

Situația descrisă mai sus se repetă și de Crăciun, în acest an. După minivacanța de 30 noiembrie, cu ocazia Sfântului Andrei, zilele de 24 și 31 decembrie au mari șanse să fie declarate zile libere. Hotărârea pe marginea acestui subiect urmează să fie discutată în Guvern pe parcursul acestei săptămâni. Aproape de fiecare dată, într-o situația similară, executiv a decis să dea angajaților o zi de odihnă suplimentară angajaților.

În acest final de an, prima zi de Crăciun, care este liberă implicit, cade într-o zi de marți, în contextul în care și ziua de miercuri, 26 decembrie, este liberă de la Stat. În cazul fericit în care Guvernul decide transformarea zilei de luni, 24 decembrie, într-o zi liberă, românii s-ar putea bucura de o minivacanță de Crăciun pentru nu mai puțin de 5 zile.

Situația cu Crăciunul se repetă câteva zile mai târziu, de Revelion. Ziua de 31 decembrie cade în aces an într-o zi de luni. Ea ar putea fi transformată în zi liberă și conectată cu primele zile libere de la stat pe 2019. Zilele de 1 și 2 ianuarie deschis calendarul sărbătorilor legale pe anul viitor.

Mai jos, poți vedea o listă completă cu zilele libere pe 2019

1 ianuarie (marţi) – Anul Nou

2 ianuarie (miercuri)

24 ianuarie (joi) – Ziua Unirii Principatelor României sau Mică Unire

26 aprilie (vineri) -Vinerea Mare

28 aprilie (duminică) – Paştele

29 aprilie (luni) – A două zi de Paşte

1 mai (miercuri) – Ziua Muncii

1 iunie (sâmbătă) – Ziua Copilului

16 iunie (duminică) – Rusalii

17 iunie (luni) – A două zi de Rusalii

15 august (joi) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (sâmbătă) – Sfântul Andrei

1 decembrie (duminică) – Marea Unire

25 decembrie (miercuri) – Crăciun

26 decembrie (joi) – Crăciun