Comuna din Vaslui care a devenit punct de atracție turistică. Localnicii sunt încântați de transformarea extremă: „Cu bani europeni”

O comună din Vaslui a devenit un adevărat punct turistică pe hartă, după ce primarul a investit în drumuri, apă curentă, parcuri noi, școli moderne și o piscină. Comuna s-a schimbat radical în ultimii ani datorită fondurilor europene.

Vorbim despre comuna Pădureni din județul Vaslui. Comuna are aproximativ 4.000 de locuitori, iar în ultimii ani s-a dezvoltat atât de mult încât a devenit un punct de atracție turistică. Mândria localnicilor este piscina din centrul comunei.

Piscina are o capacitate de 700 de locuri și a fost construită cu fonduri europene. În realitate, aproape toate lucrările de modernizare făcute sunt în mare parte făcute cu fonduri europene. O treime din bugetul local provine din turism, fiind atrase finanțări de peste 10 milioane de euro.

Piscina din Pădureni este una dintre cele mai mari și moderne dintr-un sat românesc. Aici vin inclusiv turiști și din orașele mari, mai ales pe timpul verii. În fiecare an aduce un profit de peste 100.000 de lei, aceasta fiind și investiția inițială când a fost construită.

În comuna Pădureni există un sat de vacanță, construit cu două milioane de lei. Aici veți găsi spații verzi, cazare și o sală de conferințe. De asemenea, sunt 9 vile în centrul comunei cu o capacitate de 36 de locuri. În comună sunt 17 hectare de spații verzi, special amenajate.

Până să ajungă să facă aceste investiții în turism, prioritate primarului a fost crearea unor condiții cât mai bune de trai. Locuitorii au toate drumurile asfaltate și apă curentă. Un localnic a lăsat viața la oraș și a revenit în Pădureni pentru a-și deschide propria afacere.

Eu am stat la oraș și de când am venit m-am ocupat cu via și toate-s la același nivel. Eu am venit că mi-a plăcut, de asta, că mi-a plăcut viața la țară. Acum cu modernizări e și mai bine.