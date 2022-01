Comuna din România unde se câștigă milioane de euro. Toți afaceriștii vor să ajungă aici

Care este comuna din România unde se câștigă milioane de euro. Toți afaceriștii își doresc să ajungă aici. De altfel, municipalitatea a reușit să atragă investiții de sute de milioane de euro, iar nume mari din mediul de afaceri sunt prezente în comună. Parcul industrial s-a umplut deja, astfel că autoritățile locale pregătesc deja un al doilea parc industrial pentru noii investitori.

Este vorba despre localitatea ieșeană Miroslava, care se numără acum printre cele mai dezvoltate din România. Acest fapt se datorează investițiilor atrase de municipalitate, primul parc industrial de aici reușind să 60 de investitori în doar cinci ani de existenţă și atingând investiţii de 150-200 mililoane de euro şi 2.500 de angajaţi.

Cum și alți investitori își doresc să bage bani în localitatea Miroslava, dar nu mai au loc în Parcul industrial, autoritățile îl pregătesc deja pe cel de-al doilea, unde investitorii să își desfășoare activitatea și să aducă plus valoare pe piața locurilor de muncă.

„Primul parc industrial are în momentul de faţă un grad de ocupare de 100%, atins în urmă cu mai bine de un an. (…) Pe al doilea parc industrial nu am obţinut de mult timp titlul de parc industrial şi încă se fac lucrări de amenjare, singurul rezident fiind MENNEKES. Am ajuns să avem liste de aşteptare de zeci de investitori atât din ţară, cât şi din străinătate, care intenţionează să investească la noi.

Deci, dacă în urmă cu 4-5 ani căutam investitorii, acum suntem în situaţia în care putem alege noi”, a spus Dorel Codină, director executiv Parcul Industrial Miroslava, în cadrul unei emisiuni realizate de Ziarul Financiar.