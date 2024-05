Comuna din România despre care toată lumea vorbește. Cum s-a îmbogățit cu 100 de milioane de euro

Până de curând puțini știau despre ea. Dar, ca urmare a unui anunț recent, acum aflăm despre comuna din România despre care toată lumea vorbește, și despre cum s-a îmbogățit cu aproape 100 de milioane de euro.

Investiții de 100 de milioane de euro în comuna din România despre care toată lumea vorbește

În ultimii, cel puțin, 10 ani România a devenit o piață atractivă pentru un anume segment de investiții, iar mari companii au decis să investească aici. Un astfel de moment, extrem de important, atât pentru piața locală și comunitate, cât și pentru piața europeană, a fost anunțat de unul din marii jucători din piața de energie regenerabilă.

Anunțul avea să fie făcut de BIG Mega Renewable Energy, un important dezvoltator de energie regenerabilă, și vine la aproape un an de la finalizarea primei centrale solare și eoliane din țară.

Conform comunicatului, compania a obținut inanțarea pentru construcția și operarea parcului său eolian de referință de la Urleasca, comuna din România despre care toată lumea vorbește. Finanțarea asigură un pachet de peste 92 de milioane de euro, inclusiv din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) împreună cu OTP Bank.

Comuna Urleasca, despre care până în urmă cu 2 zile puțini știau, se află pe raza județului Brăila, în sud-estul României, iar ca urmare a acestei investiții, s-a îmbogățit cu aproape 100 de milioane de euro.

Aici locuiesc puțin peste 1.000 de suflete, nu cu mult față de cei 1.182 de locuitori pe care îi avea în 1860, la finalul secolului XIX.

În Urleasca se va construi un parc eolian de 102 MW

Așa cum preciza și CEO-ul companiei, este vorba de un prim proiect de energie regenerabilă al BIG Mega Renewable Energy în România.

Concret, este vorba despre un parc eolian de 102 MW, și care va genera anual o cantitate substanțială de 277 GW/h de energie electrică nepoluantă, înlocuind aproximativ 115.000 de tone de emisii de dioxid de carbon.

Eran Davidi, CEO al BIG MEGA Renewable Energy, a declarat că semnarea acordului financiar reprezintă o etapă crucială pentru strategia de extindere a companiei în România și în Balcani, subliniind și importanța proiectului „pentru tranziția energetică verde din România, deschizând calea pentru dezvoltări viitoare”. Investiția este una importantă, în contextul în care în Argeș există deja cel mai mare parc fotovoltaic din România și din Europa.

„Proiectul reprezintă un pas înainte semnificativ”

CEO-ul companiei, Eran Davidi, a mai menționat faptul că acest parteneriat este o premieră, acordul de achiziție de energie electrică pe termen lung fiind „un aranjament foarte rar în România și, potențial, primul de acest fel pentru un proiect de această dimensiune”.

„Proiectul reprezintă un pas înainte semnificativ în asigurarea viitorului României în domeniul energiei curate. Parcul eolian de la Urleasca va contribui substanțial la realizarea obiectivelor țării în materie de energie regenerabilă. Va deschide calea pentru o dezvoltare durabilă ulterioară în regiune.”, declară Eran Davidi, CEO al BIG MEGA Renewable Energy.

Urleasca Wind Farm SRL, dezvoltatorul proiectului, este o companie românească deținută în ultimă instanță de BIG Shopping Centers ltd și MEGA OR ltd, ambele companii israeliene importante, cotate la Bursa de Valori din Tel Aviv și specializate în dezvoltarea și deținerea de centre comerciale.

Reamintim că în urmă cu doi ani, o altă mare companie, DTEK Renewables International, își anunța intrarea pe piața românească de energie regenerabilă, cu o investiție masivă, un parc solar de 65 MW în localitatea Glodeni, judeţul Mureş.