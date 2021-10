Comuna din România cu 80% de oameni vaccinați. Cum a reușit această performanță primarul

Într-un prezent cu număr record de bolnavi la ATI, o comună din Bărăgan, Ialomița, a reușit să învingă în lupta cu pandemia. Astfel, comuna Colelia nu are niciun bolnav de coronavirus și, în plus, aproape toată comuna este vaccinată.

Comuna din România cu 80% de oameni vaccinați este deci Colelia, județul Ialomița. Dar cum a reușit primarul de aici această performanță? Iată că el a bătut la fiecare în poartă și așa a reușit să convingă aproape 80% dintre locuitori să se vaccineze. Și vrea să obțină chiar mai mult, motiv pentru care el colaborează cu armata și organizează periodic caravane de vaccinare.

”Nichita Niță – primar Colelia:

Și-au dat seama că, totuși, e o scăpare dacă faci vaccinul, este un risc dacă nu-l faci. Și, ușor, ușor, între ei au comunicat, am comunicat și eu cu ei și am contribuit cu tot personalul de la primărie să-i convingem din casă în casă și…

– Ați fost din casă-n casă?

– Din casă în casă!

– La fiecare poartă ați bătut și ați vorbit cu ei?

– Am avut personal, am vorbit, care au fost s-au înscris și lucrul s-a văzut. Cred că ne apropiem de 70 – 80%. Cu cei care vin de astăzi. E un procent, zic, foarte bun.”, se arată într-un reportaj marca Digi 24.