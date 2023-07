Componenții trupei Noaptea Târziu, vacanță cu peripeții în Thailanda! Cucu a avut de suferit: “Mi s-a rupt inima” EXCLUSIV

Cuza, Emi și Cucu au avut parte de mai multe experiențe de neuitat! Odată cu lansarea parodiilor, cei trei au avut parte de faima la care au visat dintotdeauna. Componenții trupei Noaptea Târziu nu pot număra pe degete clipele memorabile de-a lungul anilor. În exclusivitate pentru Playtech Știri, proaspătul căsătorit, Emi, ne-a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în vacanța din Thailanda, în urmă cu mai mult timp! Cucu a fost cel care a avut de suferit!

Trupa Noaptea Târziu s-a înființat în 2014, iar de atunci, cei trei au trăit cele mai frumoase clipe din viața lor! Concerte, turnee, evenimente, vacanțe și multe peripeții! Cuza, Cucu și Emi nu sunt doar colegi de trupă, ci și foarte buni prieteni.

În urmă cu mai mulți ani, pe când erau doar niște tineri dornici de distracție, cei trei au plecat într-o vacanță în Thailanda. O vacanță pe care, cu siguranță, Cucu o va ține minte toată viața! Emi de la Noaptea Târziu a dat tot din casă!

În trecut, cei trei membri ai trupei Noaptea Târziu erau doar niște tineri dornici de distracție. Astfel, pentru că sunt foarte buni prieteni, au ales să plece într-o vacanță împreună în Thailanda.

Pe atunci, Cuza era într-o relație, așadar a venit însoțit, dar Emi și Cucu erau singuri-singurei, în căutarea unei cuceriri. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Emi ne-a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în vacanță.

”Avem multe experiențe mișto, foarte multe povești. Eram eu, Cucu, Cuza și iubita lui de atunci, era și sora lui Cuza. Eu și Cucu eram singuri, fără relație. La un moment dat, mi-am făcut o iubită thailandeză și mi s-a rupt inima de Cucu.

Eu i-am spus fetei, dacă mai are o prietenă și a zis că o are pe prietena ei , One. Așa o chema. Nu știa ea engleză, nici eu nu prea știam. Eram atât de idiot, încât eu am vorbit cu ea în primele două zile prin Google-Translate, din engleză în thailandeză, în loc să scriu din română.

Eu i-am zis fetei să îl combinăm pe Cucu cu fata aceea, One, dar nu știam cum arată. Nu vreau să fiu rău, dar a venit ceva rău, o fată urâtă… Nu sunt eu cel mai frumos, sunt acceptabil, dar ea era…

I-am zis lui Cucu că altă fată nu avem și Cucu a zis: “Aia e!” Sunt mai multe de spus, dar nu le pot spune aici! Experiențe și experiențe…”, ne-a declarat Emi.