Compania care oferă 5.000 de dolari oamenilor pentru a demisiona. Ce vor să obțină, de fapt

Ce companie oferă 5.000 de dolari oamenilor pentru a demisiona. CEO-ul acesteia a spus că își plătește angajații ca să-și dea demisia și a dezvăluit de ce folosește această strategie, de fapt. Compania a majorat oferta la 5.000 de dolari, însă strategia datează din mai 2021, pe când oferta era de 2.500 de dolari.

Este vorba despre compania americană Trainual, al cărei CEO, Chris Ronzio, a dezvăluit că-și plătește angajații pentru a-și da demisia. CEO-ul susține că strategia aceasta îl ajută să-i păstreze pe cei mai buni angajați și să mențină o cultură organizațională puternic pro-muncă.

Compania a implementat însă strategia din mai, anul trecut, pe când le oferea noilor angajați 2.500 de dolari ca să demisioneze după două săptămâni, dacă simt că au dubii în ce privește compania. Dar, conform spuselor CEO-ului, nici măcar o persoană din cele 38 angajate nu a demisionat.

Între timp, compania a dublat oferta, de la 2.500 de dolari, la 5.000 de dolari.

„Ne-am uitat la salariul nostru mediu când am analizat schimbarea sumei și ne-am dat seama în cele din urmă că, dacă cineva câștigă 80.000 de dolari sau 100.000 de dolari pe an, 2.500 ar putea să nu fie suficient de tentant. Ei ar putea decide să rămână în timp ce își caută un alt job fiindcă câștigă mai mult rămânând. Așa că am ajustat numărul având în vedere asta”, a mai spus CEO-ul.