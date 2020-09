Comoara lui Pablo Escobar a fost găsită. Era fix unde visase nepotul lui că se ascunde

Comoara lui Pablo Escobar, celebrul mafiot columbian, a generat adevărate pasiuni. Unii, în nebunia creată, au irosit alte mici averi pentru a o descoperi. Dacă a fost sau nu descoperită comoara lui Pablo Escobar, aflăm în rândurile care urmează.

Comoara lui Pablo Escobar se estimează a fi una imensă. Se presupune că Pablo Escobar a îngropat aur și pachete de bani din averea de 50 de miliarde de dolari în locații secrete. Legendele spun că apoi a împușcat bărbați care au făcut asta pentru a păstra locațiile secrete.

Șeful drogurilor făcea zilnic o sumă uimitoare de 45 de milioane de lire sterline și cumpăra moșii imense, avioane și fosile neprețuite de dinozauri pentru copiii săi, dar ceea ce nu a cheltuit a îngropat. Banii continuau să intre mai repede decât ar fi putut să-i cheltuiască. Băncile columbiene au refuzat să-i atingă numerarul murdar, așa că a păstrat unele sume în conturile elvețiene.

În poveștile pentru copii, comoara este de obicei îngropată pe insulele pustii. Dar există mai mult aur și bani îngropați în Columbia, decât și-ar putea imagina cineva. Infamul stăpân al drogurilor, Pablo Escobar, a ascuns milioane, poate chiar miliarde, din averea sa incredibilă din Columbia înainte de a fi ucis în decembrie 1993.

Nu există nicio hartă care să ducă la comoara sa îngropată. Escobar i-a împușcat pe secușii care i-au ascuns prada pentru a păstra secretele. Majoritatea banilor nu au fost găsiți niciodată.

Printre puținii urmași ai celebrului mafiot, există și Nicolas, nepotul acestuia. El a afirmat recent că ar fi descoperit comoara lui Pablo Escobar. Totul s-ar fi întâmplat într-un vis, apărându-i locul în care este ascunsă imensa avere a unchiului său. Cele afirmate de Nicolas nu au putut fi dovedite, așa că vânătoarea continuă.

Se zvonește că lui Escobar i-au îngropat o mare parte din bani în apropierea numeroaselor case ale sale din Columbia, Mexic și Florida. Scepticii resping poveștile ca pe un El Dorado modern. Asta i-a adus pe vânători de comori rivali într-o cursă în stil Indiana Jones pentru a găsi prada pierdută. Cei apropiați de stăpânul drogurilor insistă că comoara chiar există.

Ziarul columbian El Espectator are chiar fotografii ale unor comori recuperate. Este vorba de 4 milioane de lire sterline dezgropate în trei cutii de plastic în noiembrie 1989.

Anul următor au fost descoperite 25 de milioane de lire sterline împreună cu 150 kg de bare de aur. În 2009, alte 5 milioane de lire sterline au fost găsite în junglă. Era vorba de locația unde Escobar a fondat o serie de fabrici de cocaină. Alte 10 milioane de lire sterline a fost găsit ascunse la ferma Hacienda Napoles.

În urmă cu cinci ani, a fost raportat că un fermier a găsit 450 de milioane de lire sterline îngropat în sute de butoaie. Fermierul le-ar fi găsit într-un câmp pe care îl săpa pentru a începe o plantație de măslini de palmier. Până în prezent, guvernul columbian a recuperat doar 75 de milioane de lire sterline din banii lipsă.

Acum doi foști agenți CIA au misiunea de a găsi milioane dispărute ale lui Escobar. Vânătoarea i-a dus pe Doug Laux și Ben Smith în cele mai înfricoșătoare cartiere din Columbia și i-a adus față în față cu unii dintre cei mai periculoși gangsteri și asasini.

Acești bani sunt acum pierduți definitiv, deoarece doar Escobar știa numerele de cont. I-a ascuns mult mai mult, înfășurându-i în stive uriașe și îngropându-i în butoaie de plastic sau cutii metalice împreună cu mii de bare de aur, oriunde credea că va fi în siguranță.

O cincime din toate bancnotele de 100 de dolari existente au fost îngropate în Columbia. Fratele lui Escobar, Roberto, în vârstă de 71 de ani, era contabilul său și a fost închis 12 ani pentru conspirație criminală înainte de a fi eliberat în 2004. El a spus: ”Pablo câștiga atât de mult încât, în fiecare an, scoteam zece la sută din bani, deoarece șobolanii îi mâncau în depozit sau ar fi deteriorați de apă sau pierduți”.

Escobar se afla în spatele a 80% din totalul cocainei introduse în SUA în anii 1980. A trebuit să cumpere un avion mai mare pentru a transporta toți banii câștigați și a fost chiar inspirat de James Bond să construiască o flotă de submarine pentru a putea face contrabandă. Până la moartea sa, revista Forbes l-a catalogat drept al șaptelea cel mai bogat om din lume.

”Am avut atât de mulți bani încât am cheltui 2.000 de lire sterline pe benzi de cauciuc, doar ca să ținem restul împreună. Am fost în vacanță în Las Vegas și am cinat cu Frank Sinatra.”, declara Roberto, fratele lui Escobar.