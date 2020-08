Comoara ascunsă din Munții Buzăului. Ce au descoperit niște români care au ajuns aici

Câțiva români au descoperit o adevărată comoară pe care mulți nu au reușit să o vadă. Oamenii au împărtășit imaginile surprinse în Munții Buzăului cu toată lumea.

Ce comoară au găsit niște români în Munții Buzăului?

România ascunde multe frumuseți pe care însăși locuitorii ei nu le-au văzut în fața ochilor. Un peisaj superb se află și în nordul județului Buzău, în apropiere de lacul Siriu. O cascadă superbă care este cunsocută sub denumirea de cascasa Cașoca din subcarpații de Curbură a reușit să surprindă fiecare om în parte care a vizitat-o. Despre căderea aceasta de apă nu s-a prea vorbit până de curând, ferită de ochii lumii și vizitată mai degrabă de oamenii locului sau cei pasionați de munte. Cum pandemia a restrâns drumurile spre străinătate, românii s-au restrâns la opțiunile din țara noastră pe care se pare că abia acum le-au văzut cu alți ochi.

Căderea de apă din Munții Buzăului a impresionat prin frumusețea ei naturală și i-a ademenit pe cei mai mulți și datorită adierii răcoroase a pădurilor unde se află. Localnicii o prezintă și sub numele de Cascada Pruncea, are în jur de șase metri și este situată în Masivul Podul Calului, la mai puțin de 10 kilometri de Barajul Siria. Are mici dimensiuni, dar îți taie răsuflarea, iar unicitatea peisajului în care este învelită, întregul bazin fiind înconjurat de fag, surprinde ochii care o privesc.

Alte obiective turistice din zonă

Alt obiectiv de neratat este și lacul de acumilare de la Siriu, care există după sugrumarea apelor râului Buzău, determinat și de schimbarea rutei drumului național ce leagă Buzăul de Brașov. Cei care doresc să vadă frumusețile din partea aceasta a României au varianta de cazare în vecinătate, la Pensiunea „14 scaune” sau în locuri din jurul lacului Siriu. „Peisajul de aici rivalizează cu zone similare din ţări cu turism avansat“, spune Sergiu Tutulan, administratorul Pensiunii „Izvorul Bucuriei“, din Siriu.