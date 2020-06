Colegul lui Selly de la 5GANG, diagnosticat cu o boală rară. Va trebui să ia tratament toată viața

Acum sunt apreciați de o țară întreagă, sunt idolii tuturor tinerilor din România, dar lucrurile nu au stat mereu așa. Trupa 5Gang este un adevărat fenomen cu melodii în topurile din țară, dar succesul tinerilor a venit însă cu multe sacrificii.

Colegul lui Selly de la 5GANG, Luca Hic-PAIN, diagnosticat cu o boală rară

Cu toții s-au făcut remarcați pe Internet, pe YouTube, mai exact, unde încarcă filmulețe și fac vlogging, iar filmările lor sunt urmărite de milioane și milioane de oameni. Unul dintre cei 5 magnifici este Luca Hic-PAIN. A stat în casă foarte mult timp, în fața calculatorului.

Tânărul suferă și de o boală foarte rară, care nu se poate vindeca niciodată. A avut mult de suferit din cauza afecțiunii sale, deoarece a trecut cu greu peste efectele sale, care au fost cele mai grele pentru un adolescent. Colegii de clasă râdeau de el, iar prieteni nu prea a avut niciodată.

Trebuie să ia tratament toată viața

”Aveam 10-11 ani și Făceam gaming. Eram supraponderal. Aveam 90 de km, la 1,40 înălțime. Făceam clipuri și fără voce, deoarece aveam și vocea pițigăiată. Nu mă expuneam pentru că îmi era rușine de felul în care arătam. Erau și mulți copii care mă batjocăreau.

S-a dovedit că toată treaba asta la mine cu înălțimea este din cauza glandei tiroide. De atunci am început să iau pastile, iar acum nu mă mai afectează faptul că sunt mic de înălțime. Trebuie să le iau toată viața, pentru a nu apărea complicații.

Am ajuns la liceu, iar acolo m-am confruntat în continuare cu bullyng-ul vreo doi ani de zile. După aceea am început să mă schimb. Să am grijă la alimentație, să fac sport, mă duceam la înot. Am mai crescut și după aceea am început să fac clipuri cu voce și pas cu pas am început să am încredere în mine. Îmi plăcea cum arăt și am început să fac clipuri în care îmi apărea și chipul”.

Acum însă face parte din cea mai de succes trupă la ora actuală din România, iar câștigurile materiale le-au dat încredere sporită celor cinci membri ai trupei 5GANG. Tânărul a recunoscut că mulți care în trecut l-au luat peste picior pentru înălțimea sa au încercat să ia legătura cu el, însă a Luca Hic-PAIN spune că i-a iertat, dar nu a uitat nimic, așa că nu îl interesează nimic din ceea ce au de spus.