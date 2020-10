”Codul secret” din Biblie a fost descifrat! Previziuni sumbre despre Sfârșitul Lumii și sosirea lui Mesia

De-a lungul anilor s-au făcut o serie de afirmații că textul Bibliei ebraice ar conține mesaje despre prezent. Este vorba despre Vechiul Testament, în special cartea Geneza. Se spune că ar conține referințe la o varietate de evenimente. Evenimente contemporane și persoane complet necunoscute celor care au scris cărți biblice. Printre cei care au pretins că au descifrat aceste coduri s-a aflat și Dr. Eliyahu Rips.

Dr. Eliyahu Rips a descifrat codul bibilc

Dr. Eliyahu Rips este un matematician israelian de origine letonă. A devenit cunoscut pentru cercetările sale în teoria grupelor geometrice. El a devenit cunoscut publicului larg după ce a coautorat o lucrare despre ceea ce este popular cunoscut sub numele de cod biblic, presupusa mesagerie codificată în textul ebraic al Torei. La sfârșitul anilor 1970, Dr. Eliyahu Rips a început să caute coduri în Tora cu ajutorul unui computer. În 1983, Eliyahu Rips, matematician la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a inițiat cercetări despre ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „secvențe de litere echidistante”.

În 1997, o carte intitulată Codul biblic, scrisă de jurnalistul Michael Drosnin. Cartea a împins afirmațiile și mai departe, sugerând prezicerea evenimentelor anterioare producerii lor, în special asasinarea primului ministru israelian Yitzhak Rabin. Cei care au susținut ulterior ideea unui mesaj codat în Biblie au susținut, de asemenea, cu credință că existența unui astfel de cod duce la concluzia că Dumnezeu a fost autorul textului. Dr. Eliyahu Rips a susținut inițial că este de acord cu descoperirile lui Drosnin. Ulerior, Dr. Eliyahu Rips a descris cartea lui Drosnin ca fiind „pe un teren foarte frământat” și „fără valoare”.

În 1994, trio-ul a publicat un articol destul de modest, „Secvențe de scrisori echidistante în Cartea Genezei”. Articolul detaliază descoperirile lor din căutările pe computer ale textului ebraic al Bibliei. Prezentarea mai popularizată de Drosnin a rezultat din cercetarea unui set de erudiți israelieni. Este vorba de Doron Witztum, Eliyahu Rips și Yoav Rosenberg.

Alegând cuvinte și date preselectate, un computer poate căuta rapid textul într-o manieră unică. Computerul caută cuvinte formate uitându-se la un set preselectat de litere. Mecanismul se baza pe fiecare a treia literă sau fiecare a douăsprezecea literă, de exemplu. Dr. Eliyahu Rips împreună cu cei doi colegi au inventat un sistem de descfirare matematică a codului.

Dr. Eliyahu Rips combătut de creștini

De asemenea, computerul poate căuta textul atât înapoi cât și înapoi. Distanța dintre literele selectate este denumită valoarea pasului. Pentru această lucrare, se folosește doar textul ebraic. Presupunerea era că acest cod dispare în traduceri și nu poate fi găsit în alte cărți de lungime egală. Sugestia de a căuta un astfel de cod a venit de la scrierea de la începutul secolului al XX-lea a rabinului Chaim Michael Dov Weissmandl. Acesta, fără computer, a făcut câteva căutări ale textului și a făcut câteva descoperiri preliminare.

Dr. Eliyahu Rips, deși cel mai bine cunoscut pentru munca sa de salvare a evreilor în timpul Holocaustului, el a fost, de asemenea, un expert în descifrarea manuscriselor antice. Concentrându-ne pe cartea Geneza, Rips și colegul Doron Witztum au descoperit un fenomen interesant. Apariția strânsă a perechilor de cuvinte legate conceptual. Folosind un software de calculator pregătit de Yoav Rosenberg, Witztum și Rips au pregătit o listă de indivizi notabili și denumiri adecvate fiecăruia din Enciclopedia Marilor Bărbați din Israel.

Sosirea lui Mesia

În urma publicării cărții Drosnin, o varietate de oameni s-au implicat în căutarea unui cod biblic și a apărut o controversă cu două extreme reprezentate. Unul a propus că existența codului este dovada inspirației divine a Bibliei.

Dr. Eliyahu Rips a exprimat scepticismul cu privire la existența codului și a concluzionat că lucrarea din spatele acestuia a fost pseudoștiința. Susținerea codului, bazată pe cunoașterea textului ebraic, a fost continuată în primul rând de evreii ortodocși conservatori. Critica a venit în mare parte din partea creștinilor protestanți liberali și a necredincioșilor religioși. Mai ales împotriva Dr. Eliyahu Rips, unul din cei care au afirmat că au reușit să descifreze codurile.

S-a stabilit că convergența termenilor aparent semnificativi apare în text. Argumentul în curs se concentrează pe opinii divergente cu privire la semnificația și relevanța constatărilor. Principala critică a fost că descoperirile sunt pură coincidență și că descoperiri similare ar putea fi găsite în alte cărți.

De exemplu, matematicianul australian Brendan McKay a căutat traducerea ebraică în ”Război și pace”, în care a descoperit o serie de cuvinte legate de sărbătoarea evreiască Chanukah. El a răspuns, de asemenea, la o remarcă simplă legată de asasinarea lui Rabin, în care Drosnin l-a provocat pe criticul său să găsească referințe la asasinare într-o carte precum ”Moby Dick”.

Ulterior, McKay a făcut referiri la un spectru de indivizi asasinați, inclusiv Indira Gandhi, Martin Luther King Jr. și Robert F. Kennedy. Controversa a continuat cu o serie de cărți, pro și contra, și o continuare a cărții originale a lui Drosnin, Bible Code II: The Count Down, în 2002, în care susținea că Biblia include informații despre atacurile din New York și Washington, DC, la 11 septembrie 2001.