Codul secret de pe Whatsapp. Ce se întâmplă dacă apeși aceste taste. Trucul este genial

Acest truc reprezintă cel mai bun și mai simplu mod de a-ți surprinde contactele de pe WhatsApp. Este vorba despre un emoji ascuns pe care aproape nimeni nu știe să-l folosească. Motivul? Nu este pe tastatură. Pentru a-l folosi, trebuie să introduci un fel de cod pe care foarte puțini îl știu.

Codul secret de pe Whatsapp

Pentru a folosi emoticonul reprezentat de o inimă străpunsă de săgețile lui Cupidon, trebuie să folosești următorul cod: ~„(emoticon inimă)”~. Apăsând pentru a trimite, acesta va apărea pe ecran. Atât expeditorului, cât și destinatarului mesajului.

Acest truc funcționează atât în ​​versiunea mobilă, cât și pe web-ul WhatsApp. Desigur, pe computer este ceva mai complicat de utilizat, deoarece nu toată lumea știe să folosească simbolul de echivalență, similar virgulei spaniolă. Pentru a-l seta, ține apăsat tasta alt și, în același timp și fără a elibera, numerele 1, 2 și 6. Va apărea automat pe ecran. Simbolurile de comparație (mai mare și mai mic decât) sunt pe orice tastatură din stânga literei z. Pentru a introduce simbolul emoticon, fă clic pe meniul de emoticon web WhatsApp.

WhatsApp a încetat să mai funcționeze pe o serie de dispozitive, de la data 1 noiembrie. Încetarea serviciului afectează telefoanele mobile vechi de câțiva ani, majoritatea fost comercializate în 2012 sau 2013. Telefoanele care nu sunt afectate sunt cele cu Android versiunea 4.1 sau mai recentă, precum și cele cu alte sisteme de operare.

Dacă vrei să verifici versiunea mobilului tău Android, o poți face în funcția „Setări” a smartphone-ului tău, observând și dacă există posibilitatea de a-l actualiza.

În urma politicii de actualizare a rețelei promovată de Facebook, telefoanele care utilizează un sistem de operare Android în versiunea 4.0.4 sau anterioară sunt și ele afectate de această mișcare.

Telefoane pe care nu mai funcționează WhatsApp:

