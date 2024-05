Codrin Ștefănescu a păcălit moartea. Cum s-a vindecat de cancer: “Te ajută să învingi”

Codrin Ștefănescu a vorbit despre cea mai mare cumpănă pe care a avut-o în viață: cancerul. Cum a reușit fostul politician să învingă boala și de ce s-ar fi îmbolnăvit, de fapt. Mulți au spus că din cauza alimentației, dar adevărul este cu totul altul.

Cum s-a vindecat Codrin Ștefănescu de cancer

Fostul secretar general al PSD a rupt tăcerea despre problemele de sănătate pe care le-a avut. Prezent în platoul România TV, Codrin Ștefănescu a explicat că nu a făcut cancer de la mâncare, așa cum spune multă lume, ci de la stres.

„Vreau sa spun un lucru pentru toată lumea. Sunt 3 elemente care te ajută să învingi, ce spunea Monica Pop: să pleci optimist, să fii hotărât să lupţi, iar când te rogi, eu m-am rugat pentru mine: Dă-mi, Doamne, mie energie şi fă-mă bine, dă-mi, Doamne, o amânare că am nişte copii, îmi mai trebuie puţin timp.

Toţi medicii spuneau ca sunt sub control, că trebuie sa fiu optimsit, tehnologia iti permite, daca pleci optimist cu dorinta de a lupta si daca ai incredere in ingerul tau pazitor, spui: Doamne, mi-ai dat aceasta incercare, o sa lupt. Daca toate astea ti le asumi, tehnologia te ajută!

Eu am plecat cu testament, am chemat avocatul si am stabilit pentru copii ce trebuie sa faca, am facut tot, detalii cu totul cum mi-a lasat mie tata, bileţele pentru fiecare lucru. Eu, când am lăsat astea, eram predat”.

Fostul politician PSD s-a luptat nouă luni cu boala

Într-un interviu pentru Playtech-Știri, Codrin Ștefănescu a oferit detalii despre boala lui: „M-am luptat cu boala asta perfidă nouă luni! Cel puțin nouă luni! La un moment dat, mă gândeam că o să mor atât de stupid. Adică, reușisem să trec cu bine de povestea cu baricada din decembrie 1989, de atâtea încercări dificile din politică, de care mulți habar nu au și mi se părea că o să mor atât de stupid, din cauza cancerului. Chestia asta m-a întărâtat într-un fel și m-a determinat să lupt pentru șansa mea.

Am dormit nopți întregi în același pat cu doamna cu coasa. Cei care au trecut prin încercări similare cu a mea știu despre ce vorbesc. Ceilalți, nu! Și sunt conștient că am obținut doar o amânare. Pare că momentul în care mă voi vedea pentru ultima dată cu doamna cu coasa față către față se amână. Nu știu cine a intervenit în favoarea mea, dacă a fost bunul Dumnezeu sau îngerul meu păzitor, dar am simțit că nu am fost singur în toată încercarea asta!”.