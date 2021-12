Codin Maticiuc, afirmații șocante în fața lui Cosmin Natanticu. Câți bani a cheltuit până la 41 de ani

Codin Maticiuc nu s-a ferit niciodată de fanii săi și mereu și-a dezvăluit micile plăceri. Acesta s-a lăudat de fiecare dată cu notele uriașe de plată din cluburile de fițe pe care le vizita în pandemie. Iată că a venit momentul ca fostul ‘crai de Dorobanți’ să spună câți bani a cheltuit până la 41 de ani!

Codin Maticiuc se laudă cu multe reușite în domeniul profesional. El provine dintr-o familie înstărită, însă se bucură de numeroase proiecte. Acesta este actor, producător de filme și scrie cărți. Totuși, mulți l-au cunoscut sub titulatura de ‘crai de Dorobanți’ sau ‘băiat de bani gata’.

De-a lungul timpului, Codin Maticiuc s-a lăudat cu notele de plată uluitoare pe care le-a plătit la diverse localuri de lux. În timp ce a fost acuzat că profită de banii familiei sale, acesta a mărturisit că a reușit să se bucure de câștiguri materiale după ce s-a implicat în numeroase proiecte pe cont propriu.

Codin Maticiuc a povestit că a reușit să strângă o adevărată avere, însă a cheltuit mai mulți bani față de cât a produs. Cosmin Natanticu a fost surprins în momentul în care cunoscutul actor a făcut dezvăluiri uluitoare despre sumele de bani de care s-a bucurat de-a lungul anilor.

Codin Maticiuc: De ce 30 și un pic? Am început să fac bani de la 31, într-adevăr, dar pun cheltuielile până în ziua de astăzi. Până la 41 de ani am cheltuit câteva milioane.”, au spus cei doi în podcast-ul ‘La mijloc’.

„Codin Maticiuc: Eu, personal, am produs câteva milioane, dar, dacă mă uit în spate, zic că am cheltuit mai mult.

Recent, Codin Maticiuc a lansat o carte despre viața lui Nuțu Cămătaru. Opera ‘Dresor de lei și de fraieri’ prezintă unele dintre cele mai importante momente din viața protagonistului. Actorul a mărturisit cum a început să își petreacă timpul alături de acesta.

„Eu m-am dus la el în 2017 și am început acest proiect. Am fost cu el la diferite evenimente normale, i-am cunoscut familia. A început procesul, am fost cu el la Curtea Penală. Mi s-a părut fascinant. El a fost acuzat și s-a dus la închisoare 2 ani și jumătate.

Am început să merg la închisoare după el. Cartea se termină cu eliberarea băiatului lui. Am fost acolo, la el acasă, când a venit băiatul și a cântat Salam. Momente impresionante.

Nu l-am văzut plângând, am fost lângă el tot timpul. În orice caz, am trăit multe momente interesante.”, spunea Codin Maticiuc în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.