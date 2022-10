Cod rutier 2022. Greșeala majoră care te lasă iarna asta fără talon. E musai să ai asta în mașină

Cod rutier 2022 prevede o greșeala majoră care te lasă iarna asta fără talon. E musai să ai asta în mașină. Odată cu venirea anotimpului rece șoferii trebuie să își doteze mașinile cu cauciucurile de iarnă. Ce trebuie să se mai regăsească în portbagajul mașinilor, vedeți în rândurile de mai jos.

Conform codului rutier 2022, şoferii care nu-şi schimbă la timp anvelopele de iarnă riscă să rămână fără talonul auto. De asemenea, aceştia vor primi şi o amendă destul de substanțială.

Potrivit prevederilor codului rutier, utilizarea cauciucurilor de iarnă este obligatorie pentru toţi şoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Toţi cei care vor di prinși că nu respectă regulile riscă sancţiuni dure din partea polițiștilor de la Rutieră.

Astfel, iarna se apropie cu pași repezi iar şoferii trebuie să-şi pregătească deja maşinile. În plus, cotrivit codului rutier, este obligatoriu să ai în portbagaj un săculeţ cu nisip şi o lopată pe care să o poţi folosi în caz că rămâi înzăpezit.

De asemenea, mașinile cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Cei care nu respectă aceste reguli riscă să fie penalizaţi cu 9-20 puncte de amendă şi cu reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare al autoturismului.

Aceşti șoferi vor primi doar o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Talonul se va restitui în baza dovezii că mașina a fost echipată corespunzător cu cauciucurile de iarnă.

Trebuie reamintit că un punct de amendă este echivalentul cu 145 de lei, astfel că şoferii care vor fi prinşi cu maşinile neechipate corespunzător pentru iarnă vor primi amenzi cuprinse între 1305 și 2900 lei.

Nu în ultimul rând, toţi şoferii trebuie să ştie că pot plăti jumătate din amenda primită, în termen de 15 zile. Șoferii trebuie să mai știe că în caz de accident, anumite companii de asigurări nu plătesc despăgubiri pentru mașinile care nu erau echipate corespunzător cu anvelope de iarnă.

Pe de altă parte, pilotul Titi Aur a spus ce cauciucuri de iarnă să nu folosim niciodată, dacă vrem să fim în siguranță.

„Important este şi ce cauciucuri folosim. Sub nicio formă cauciucuri all season, care sunt percepute ca un avantaj financiar. Dacă vrem cu adevărat siguranţă, nu le folosim sub nicio formă. Pentru că un cauciuc all-season este ca şi cum mi-aş lua o jachetă semi-călduroasă pe care vreau să o folosesc şi vara şi iarna. Şi voi ajunge la concluzia că nu mă simt bine nici vara, nici iarna. Vara îmi va fi prea cald, iarna prea frig şi tot aşa. Aşa că iarna palton, vara tricou. Deci ca să fiu în siguranţă, iarna cauciucuri de iarnă, vara cauciucuri de vară. Fără all-season”, a spus Titi Aur.