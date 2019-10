Cod Rutier 2019: Cum sunt depistați șoferii care folosesc telefonul la volan : ”Doar bănuiala polițistului nu e suficientă!”

Persoanele care obișnuiesc să folosească telefonul mobil, atunci când se află la volan, riscă amenzi de circulație usturătoare, din partea agenților de la Poliția Rutieră. Românii trebuie să fie cu mare băgare de seamă, atunci când participă la trafic, pentru că polițiștii vor fi cu ochii pe ei și în ceea ce privește dispozitivele mobile.

Șoferii care folosesc telefonul mobil la volan pot fi depistați foarte simplu de către autorități. Cea mai nouă modificare adusă Codului Rutier în 2019 a intrat în vigoare, în urmă cu câteva zile. Începând cu 12 octombrie, aceștia nu mai au voie sa aibă respectivele dispozitive prin apropiere. În doar câteva zile au fost date deja peste 200 de amenzi, odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi ce fac referire la folosirea telefonului la volan.

Amenda pe care șoferii români o riscă, în cazul nerespectării noilor reguli, poate fi cuprinsă între suma de 800 şi 1.160 de lei. În primele două zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi, agenții de rutieră au dat peste 200 de amenzi, cu o valoare totală de 200.000 de lei. Șoferii care sunt prinși cu telefonul la volan mai riscă și între 9 și 20 de puncte de amendă. Mai mult, conducătorii auto se pot trezi și cu permisul suspendat, timp de o lună, potrivit adevărul.ro.

Cei care se întreabă cum pot polițiștii să își dea seama de faptul că un șofer folosește telefonul mobil sub bord sau lângă schimbătorul de viteză trebuie să știe că autoritățile pot acționa și aplica contravenții după ce au constatat cu propriile simțuri neregula.

„Acolo unde are dubii, nu ia măsuri. Aceeaşi problemă a fost până acum şi cu centura sau telefonul mobil. Când poliţistul are dubii, nu aplică măsura. Poliţistul poate să facă ce vrea. Nu are de unde să ştie şi nici nu poate să vadă. Doar pe bănuială nu poate să aplice măsuri. Bănuieşte că am manevrat telefonul. Bănuiala nu e certitudine”, a declarat Nicolae Istrat, un fost poliţist de la Rutieră.