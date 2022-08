„Cod galben de furtună” la FCSB. Nicolae Dică a făcut scandal în vestiar, în pauza meciului cu Chindia Târgoviște – VIDEO & FOTO

Nicolae Dică este furios chiar dacă FCSB a obținut primul succes din acest campionat. Antrenorul este nemulțumit că echipa lui a fost condusă cu 2-0 la pauză de Chindia Târgoviște, deși rivalii au fost cu un om mai puțin pe teren încă din minutul 7. Tehnicianul roș-albaștrilor și-a criticat dur jucătorii.

Nicolae Dică a trăit periculos prima victorie din acest campionat. Meciul FCSB – Chindia Târgoviște s-a desfășurat pe o ploaie torențială și a avut un scenariu greu de privit de fanii formației gazdă. Se așteptau la un festival de goluri, dar au suferit foarte tare. Asta deși, în minutul 7, Neguț a fost eliminat după un atac cu talpa. Arbitrul a acordat cartonașul galben, dar VAR a intervenit și „centralul” l-a trimis la vestiare pe jucător.

Prima repriză a fost foarte slabă pentru FCSB, iar Popadiuc și Daniel Popa au marcat pentru Chindia și oaspeții au condus la pauză cu 2-0.

Antrenorul FCSB a făcut trei schimbări la pauză. Edjouma, Olaru și Popescu i-au înlocuit pe Rață, Dulca și Rusu, iar fața echipei s-a schimbat. Primul semnal de revenire l-a dat Andrei Cordea care a redus din handicap în minutul 49 și a egalat șase minute mai târziu. În minutul 56, Joonas Tamm a marcat golul care a adus pentru FCSB prima victorie din acest campionat. Este al treilea lui gol pentru formația din România.

„E inacceptabil pentru mine și nu e ok ce s-a întâmplat. În schimb, în repriza a doua am avut reacție și am întors rezultatul. Dar, din nou, pe o greșeală puteam să fim egalați. Nu e ok, nu accept așa ceva.

Nu trebuie să se întâmple la o echipă ca Steaua. Avem fundaș de 1.95 metri înălțime, trebuie să dea cu capul. O să îi pun la antrenament acum doar să dea cu capul. Am pregătit jocul, dar din păcate nu au înțeles acest lucru, nu au fost concentrați”, a mai afirmat Nicolae Dică.