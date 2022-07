Cocktailul de 5.000 de dolari, senzația vasului Disney Wish. De ce e atât de scump VIDEO

O înregistrare video apărută pe platformele social media arată exact cum arată cocktailul de pe vasul Disney Wish, licoare pentru clienții vor scoate din buzunar suma impresionantă de 5.000 de dolari. Cum arată faimoasa băutură. De ce este renumită licoarea.

Hyperspace Lounge de la bordul navei de croazieră Disney Wish servește cel mai rar și cel mai valoros cocktail din galaxia Războiul Stelelor, pentru care trebuie să plătești 5.000 de dolari. Cocktailul controversat a apărut într-un videoclip devenit viral pe rețelele sociale.

Băutura îți ajunge la masă într-un camtono, containerul de securitate folosit pentru păstrarea lucrurilor de valoare în serialele The Mandalorian și Cartea lui Boba Fett, și este dezvăluită după învârtirea unui buton care face cilindrul rotund să se deschidă.

La fel ca suportul folosit pe ecran, panourile laterale ale transportorului se deschid, oferind destinatarului acces la conținutul paharului de cocktail.

În interior, se pare că există trei pahare în stil shot care servesc amestecul de 5.000 de dolari, cunoscut oficial sub numele de Kaliburr Crystal în meniul Hyperspace Lounge. Băutura este listată pe site-ul MickeyBlog.com, fără a dezvălui care sunt ingredientele din care este preparată licoarea.

The most expensive drink in the galaxy. The Star Wars Hyperspace Lounge on the Disney Wish has a $5,000 Kaiburr Crystal drink. pic.twitter.com/ZcUp3yt0RI

— Ashley Carter (@AshleyLCarter1) June 29, 2022