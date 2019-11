Cluj, al doilea oraș din România cu spitale fără apă curentă: ce s-a întâmplat la Spitalul de Copii

În ultimele zile, a ieșit la iveală faptul că mai multe spitale din București nu au apă curentă. Deși era ușor să dai vina pe Firea pentru asta, se pare că nici Clujul nu este mai breaz.

Spitalul de Copii din Cluj Napoca se află într-o situație foarte dificilă, una care pune în pericol sănătatea celor peste 300 de copii care sunt internați în acest moment. Din păcate, unitatea spitalicească de dimensiuni foarte mari nu se bucură de apă curentă. La momentul sesizării acestui fenomen de către deputatul USR Emanuel Ungureanu, au trecut deja peste 10 ore de la existența avariei.

”Nimeni nu lucrează pentru remedierea situației”, a afirmat Ungureanu într-un live pe Facebook inițiat în urmă cu mai puțin de 24 de ore. Ca referință, Emanuel Ungureanu este vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.

„Nebunie! Nu este apă curentă la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca și nimeni nu lucrează pentru remedierea situației!

Am sunat la Disoeceratul Apă Șomeș și cel care a preluat apelul mi-a comunicat senin că nu se știe de avarie!

După ce am terminat live-ul, m-a sunat un domn de la Dispeceratul Apă-Someș să mă informeze că problemele cu apa nu sunt de la regia de apă a Clujului, ci o firmă privată lucrează în interior la remedierea unor probleme.

Marea problemă este că eu nu am găsit pe nimeni care să se prefacă măcar că lucrează pentru remedierea avariei.

Domnul manager Cornel Aldea, politrucul numit de PNL în fruntea Spitalului de Copii, cum doarme noaptea aceasta? Are apă la toaletă?”, a adăugat Emanuel Ungureanu într-un mesaj care însoțește clipul de câteva minute de mai jos.

În București, situația este și mai gravă, fiind vorba de mai multe unități de sănătate. Cele mai mari spitale pentru bolnavi de cancer din țară – Institutul Clinic Fundeni și Institutul Oncologic Al. Trestioreanu – precum și Institutul pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, au rămas timp de 24 de ore fără apă caldă și căldură, de azi până mâine, din cauza unei avarii RADET.