Clotilde Armand, anunțul momentului pentru locuitorii Capitalei. O parcare celebră se redeschide după mai bine de 10 ani

Clotilde Armand a venit, în sfârșit, cu o veste bună pentru locuitori. Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 1, parcarea de sub Pasajul Basarab, lăsată în paragină vreme de mulți ani, se va redeschide și va putea fi folosită din nou de o parte dintre bucureșteni. Află cine sunt beneficiarii!

Bucureștiul duce o lipsă acută de locuri de parcare, iar în anumite zone, situația este și mai îngrijorătoare. Cu această problemă se confruntă și locuitorii din zona Basarab, care se chinuie să găsească un loc de parcare în fiecare seară, în ciuda faptului că parcarea aflată sub podul Basarab nu a putut fi folosită, întrucât nu avea un aviz ISU.

După multă muncă de lămurire dusă cu autoritățile competente, Clotilde Armand a anunțat astăzi că această parcare se va deschide curând, după ce Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat, în şedinţa de luni, Hotărârea privind trecerea acesteia din administrarea CGMB în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, aferent obiectivului de investiţii „Pasaj rutier denivelat superior Basarab„, în vederea derulării de lucrări de mentenanţă şi întreţinere.

Potrivit celor mai recente informații, proiectul a fost adoptat cu 29 de voturi pentru și două abțineri.

„Vom deschide parcarea de sub Pasajul Basarab după ce, mai bine de 10 ani de zile, a stat în paragină. La începutul acestui an am reuşit să obţin toate avizele pentru deschiderea ei şi mai aveam nevoie doar de acordul PMB pentru a deschide parcarea.

Deşi consilierii generali PNL au încercat de mai multe ori să blocheze acest proiect, iată că solicitarea noastră de a primi în administrare parcarea a fost, într-un final, aprobată”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, potivit comunicatului menționat mai sus.