Clipe grele pentru Adriana Iliescu pe măsură ce Eliza crește. Și-a spus oful, cu durere în suflet (exclusiv)

Adriana Iliescu își strigă neliniștea. Femeia care a născut la aproape 67 de ani în anul 2005 spune că se confruntă cu anumite probleme. Și-a spus oful, cu durere în suflet. Ce pățește fosta profesoară de română pe măsură ce crește fiica ei.

În 2005, Adriana Iliescu a devenit cea mai bătrână mamă din România, când a născut la vârsta de 66 de ani și 320 de zile. Eliza a văzut lumina zilei la Maternitatea Giulești din Capitală iar astăzi este o domnișoară în toată regula. Adriana Iliescu își vede fata crescând cu ochii, adolescenta având în prezent 16 ani și este elev premiant la un colegiu din București.

Tânăra vrea să urmeze cursurile a două facultăți și să profeseze în domeniul pe care l-a urmat și mama ei Adriana, încercându-și norocul într-o carieră în educație.

Deși este fericită cu viața pe care o are și fiica minunată care îi umple sufletul de bucurie, Adriana Iliescu trece prin clipe grele din cauza lipsurilor financiare care nu-i dau pace. Fosta profesoară de limba română spune că abia se descurcă, ea și Eliza, cu banii.

Având în vedere perioada aceasta dificilă, purtăm ce avem pe noi, însă ne bucurăm că suntem bine și sănătoase. Fata are o aplecare spre lectură, cumpără și citește cărți, mai ales din secolul XX. Îmi place ca fiica mea să fie cochetă, însă nu dăm banii aiurea pe haine, este un magazin în Drumul Taberei, cu hainuțe la 35-40 de lei. De exemplu, i-am luat, de 1 Iunie, o fustiță plisată, la vreo 40 de lei, extraordinară.

Cu toate acestea, Adriana Iliescu le este recunoscătoare medicilor de la Maternitatea Giulești care au ajutat-o să o aducă pe lume pe fiica ei, Eliza fiind cel mai mare sprijin al ei.

Tot ce mi s-a întâmplat mie, cu nașterea, este meritul doctorilor, nu al meu. Țin minte că veneau noaptea la mine, la pat, și îmi luau tensiunea. Eu nu am făcut copilul ca să ajung vedetă. De mică nu mi-am închipuit viața fără copil.

Când am rămas însărcinată, am făcut acel tratament, ca pentru o femeie măritată de 25 de ani, care nu poate să aibă copil. Am înțeles că acum nu mai au voie doctorii să facă tratament femeilor de peste 55 de ani, fiind foarte riscant”, a completat Adriana Iliescu pentru sursa citată.