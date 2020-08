Clipe dureroase pentru Cristina Ich. Momente dureroase: „Vreau să pot să merg”

Cristina Ich trece trăiește clipe dureroase. Frumoasa are probleme mari de sănătate, care i s-au accentuat exact când se afla în vacanță. Din nefericire, vedeta nu s-a putut bucura de timpul petrecut alături de cei dragi, și a fost nevoită să stea la pat. Atât de rău i-a fost încât a zis că moare.

Clipe cumplite pentru Cristina Ich. A trăit cele mai dureroase momente: „Vreau să pot să merg”

Vacanța Cristinei Ich s-a transformat într-un adevărat coșmar. Iubita lui Alex Pițurcă a văzut moartea cu ochii din cauza unor probleme grave de sănătate. Frumoasa vedetă a ajuns pe mâna medicilor după ce a suferit o cădere de calciu.

Astfel, Cristina Ich a ajuns să stea cu 3-4 perfuzii pe zi pentru a putea măcar să meargă. Cristina Ich și-a anunțat prietenii virtuali de pe Instagram că i-a fost atât de rău încât a crezut că va muri.

De ce i s-a făcut rău Cristinei Ich

„Mulțumesc pentru toate mesajele de sănătate. Am crezut că mor. Credeți-mă că pentru prima dată eu am simțit că mor. Mai am două zile de perfuzii, adică pot să merg într-un sfârșit”, a povestit Cristina Ich.

De asemenea, vedeta a dezvăluit că stările sale de rău au pornit de la niște lipsuri pe care le are în organism. Astfel, vedeta le recomandă doamnelor care au devenit mame să își facă analize complete pentru a-și urmări starea de sănătate.

Cristina Ich are un copil cu Alex Pițurcă

Vedeta este în vacanță cu iubitul său, Alex Pițurcă, alături de care are și un copil. Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru proaspăta mămică din momentul când a început să se siumtă rău.

„Din vacanță m-a luat. Încă de când am plecat de acasă, am crezut că e de la oboseală, dar credeți-mă că lipsa de calciu și de fier te termină. Credeți-mă nu mă simt mai bine acuma nici după trei perfuzii pe zi. Și acum simt starea de amorțeală, mai văd puțin negru în fața ochilor, mai ales dacă fac efort. Am frisoane. Oricât de cald ar fi afară mie îmi e frig”, a povestit Cristina Ich pe Instagram.

Ce simptome a avut Cristina Ich

Cristina Ich a spus că simptomele pe care le-a avut au fost de nod în gât, palpitații și panică. „Îmi curgeau lacrimile. Mă simțeam atât de rău încât plângeam. Am crezut că m-a luat o depresie, dar era tot de la lipsa de potasiu, magneziu și fier”, a mai dezvăluit Cristina Ich.