Clipe de panică la Survivor România. Elena Marin a început să sângereze la Consiliul de eliminare

A fost panică la Survivor România, la Consiliul de Nominalizare. După ce Faimoșii au pierdut al doilea joc de imunitate din această săptămână, un incident șocant s-a petrecut sub ochii lui Daniel Pavel.

După un schimb de replici între Elena Marin și Zanni, Faimoșii au început să voteze. La un moment dat, Elena Marin a anunțat că are nevoie de intervenția medicilor. Ea l-a anunțat pe Daniel Pavel că îi curge sânge din nas și l-a rugat să anunțe medicii.

„Domnul Dan îmi curge sânge din nas, puteți anunța pe cineva, vă rog? Da, m-am șters la nas și după aia am văzut că am sânge”, a spus Elena Marin, în timp ce colegii ei au mers să vadă ce i se întâmplă.

Daniel Pavel a anunțat că Elena nu va reveni în consiliu și că este consultată în acest moment de către medic.

„Elena e consultata in acest moment de catre medic. Nu se va mai intoarce in consiliul de Nominalizare. Faimosii au nominalizat, noi ne continuam consiliul”, a anunțat Daniel Pavel.

Înainte de acest incident, Elena a început să plângă în hohote, atunci când a auzit ce a avut Zanni de spus despre ea. Afirmând în repetate rânduri că este o fire sensibilă și că nu se preface, Faimoasa a încercat să contracareze cele spuse de Zanni.

Cel mai probabil din cauza tensiunii, Elenei a început să îi sângereze nasul. Ea și-a dat seama doar când a pus mâna la nas și a văzut sângele.

Conflictul care i-a provocat Elenei o mică hemoragie a fost unul chiar minor, comparat cu disputele pe care aceasta le-a avut în trecut cu Zanni.

Faimosul i-a reproșat Elenei că nu reușește să nu mai fie egoistă și individualistă. El a spus că echipa se simte prost atunci când ea pleacă de lângă ei în momentul în care pierde puncte și că tot teatrul pe care îl joacă este pentru ca cei de acasă să o compătimească.

„Niciodată când i s-a reproșat ceva Elenei nu a acceptat adevărul, niciodată nu a venit la echipă să zică uite, da, aveți dreptate. Ea se duce, fuge departe, toată lumea i-a zis, dramatizezi, te victimizezi, exagerezi (…) I-am spus în camp, Elena, îți zic ceva contructiv, am văzut la joc ceva, i-am spus-o, evident că a început din prima. Deja îi știu toate textele. Când am văzut că începe teatrul din nou, am plecat. Mi-a spus că mint. Asta m-a lămurit și mai tare”, a spus Zanni.