Clipe de coșmar pentru soprana Angela Gheorghiu. Motivul pentru care artista a fost huiduită în Asia: ”Respectați-mă!”

Renumita soprană Angela Gheorghiu a creat un moment de tensiune la un concert din Seul. Artista română a pătruns pe scenă fără preaviz, a întrerupt orchestra și un „bis” interpretat de colegul ei, susținând că nu i se acordă respectul cuvenit. Incidentul s-a produs în timpul unei reprezentații a operei „Tosca” de Puccini, la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului.

Angela Gheorghiu a pătruns pe scenă în timpul interpretării unui alt coleg. Tenorul coreean Alfred Kim cânta cunoscuta arie „E lucevan le stelle”, după ce publicul a aplaudat entuziast și a cerut un „bis”.

Nemulțumită de desfășurarea evenimentului, Angela Gheorghiu a indicat orchestrei să se oprească. Deși dirijorul Jee Joong-Bae a intenționat să continue, a cedat la insistențele sopranei. „Scuzați-mă. Este un spectacol, nu un recital. Respectați-mă,” a spus ea, stârnind huiduielile publicului din sală.

Deși dirijorul Jee Joong-Bae a încercat inițial să continue, a fost nevoit să se oprească din cauza insistențelor sopranei. „Scuzați-mă. Este un spectacol, nu un recital. Respectați-mă,” a spus ea, provocând reacția de nemulțumire a publicului din sală.

Oficialii de la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului au criticat-o dur pe Angela Gheorghiu. Spectacolul a fost reluat după întrerupere, dar finalul a fost din nou plin de tensiune. Artista în vârstă de 59 de ani a refuzat inițial să iasă pentru aplauze, iar când a făcut-o în cele din urmă, a fost întâmpinată cu huiduieli din partea publicului. Ca urmare, artista s-a retras imediat.

Reacțiile fanilor de operă și ale criticilor au fost unanim negative față de artista din România. Unii spectatori au cerut chiar returnarea banilor pe bilete. „A fost un dezastru total” și „Atitudinea arogantă a lui Gheorghiu a fost exasperantă” au fost doar două dintre numeroasele comentarii ale celor prezenți.

„Nu am mai auzit alte declaraţii sau explicaţii din partea ei cu privire la acest incident. Am depus oficial o plângere la compania care o reprezintă şi am solicitat oficial scuze de la Gheorghiu. În prezent, aşteptăm răspunsul ei şi vom stabili paşii următori în funcţie de răspunsul ei. Nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situaţie până acum, aşa că ne uităm la precedente din alte ţări. Suntem în curs de cercetare a acestor cazuri pentru a avea un răspuns informat”.

„Nu este prima dată când soprana Angela Gheorghiu se află în centrul unei controverse. Cunoscută pentru personalitatea sa puternică, ea are un istoric de comportament neprofesionist pe scenă”, notează Koreatimes.co.kr.