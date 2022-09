Ce a nemulțumit-o pe o româncă în vacanța din Croația. Comparația făcută cu Grecia și Turcia

Ne-am obișnuit ca românii să se plângă de vacanțele în Grecia sau Turcia, nicidecum de Croația. Ei bine, o turistă din județul Mehedinți, abia întoarsă de acolo, susține că este primul și ultimul concediu în această țară, explicând și motivele. Ce a nemulțumit-o atât de tare pe femeie? Internauții au reacționat imediat la postarea ei.

„Am fost in Opatija timp de 6 zile. Nu ne-a plăcut prea mult pentru că plajele toate sunt cu pietre și destul de mari. Parcarea este o mare problemă. Nu am mai scos mașina dintr-o parcare de teamă să nu pierdem locul, care variază între 100-170 kuna/zi. Prețurile sunt destul de mari comparativ cu Grecia, Turcia. Nu am auzit muzica, pe plajă, la restaurante…monotonie. Cel mai mare disconfort a fost timpul de 9 ore petrecut la vama dintre Serbia și Croația. Prima și ultima dată în Croația!”, a relatat românca pe grupul „Turism în Croația – Informații utile”.