Clipe de coșmar într-un bloc. O mamă și-a aruncat cei patru copii de la etajul trei după ce locuința a fost cuprinsă de flăcări. VIDEO

O mamă și copiii săi au trecut prin momente teribile, după ce apartamentul în care locuiau a fost mistuit de flăcări. Femeia speriată și-a aruncat copiii de la geam pentru a nu muri carbonizați. Scenele petrecute sunt similare cu tragedia din Constanța, însă finalul este diferit.

Cum au reacționat oamenii adunați în fața blocului

Momentele în care îți vezi casa arzând în timp ce flăcările se îndreaptă spre tine trebuie să fie cumplite, iar din păcate, tot mai multe persoane mor în acest mod terifiant. O familie din Istanbul a fost la un pas de moarte după izbucnirea unui incendiu. Din fericire, mama a riscat să-și arunce copiii pe geam pentru a nu-i vedea cum ard de vii.

Oamenii adunați în jurul blocului s-au mobilizat cu pături pentru a-i putea prinde pe copiii aruncați de la balconul situat la etajul trei. Mama, de asemenea, a fost atentă la modul în care i-a aruncat, pentru a putea fi cât mai bine direcționați către păturile care aveau să le salveze viața.

„Am auzit țipetele în timp ce ne aflam la serviciu. Am văzut copiii la geam. Am adunat o grămadă de pături. Și-au salvat viețile sărind pe pături”, a declarat Yalcin Kocak, un bărbat în vârstă de 48 de ani.

În urma dezastrului, șase copii și doi adulți au fost transferați la cel mai apropiat spital. La fața locului au intervenit mai multe autospeciale de stingere, medici, dar și polițiști.

Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit în apartamentul femeii, iar mai apoi flăcările s-au extins și în vecinătate, în urma exploziei unui panou electric.

O femeie din Constanța, moartă după ce s-a aruncat de la balcon

Vă reamintim că în urmă cu nouă zile, o femeie din Constanța și-a pierdut viața după ce s-a aruncat de la etajul șase al blocului în care locuia. După ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, femeia a ales să se arunce de la balcon în încercarea de a se salva.

Din păcate, din cauza lipsei de echipamente a pompierilor, femeia nu a avut nicio șansă de supraviețuire, impactul cu solul fiind unul extrem de violent. Momentul tragediei a fost urmărit atât de soțul îndurerat, cât și de pompieri.

„Având în vedere faptul că focul se manifesta generalizat şi cu violenţă la etajul superior, personalul aflat la faţa locului a abordat de îndată o manevră de urgenţă pentru transportarea victimei din zona respectivă întrucât exista riscul ca în orice moment, din cauza incendiului, să cadă din tâmplăria PVC elemente de construcţie ale blocului sau schiar sticlă din cauza temperaturii înalte a focului. Astfel, au transportat-o pe aceasta într-o zonă de siguranță și au început de îndată să-i acorde primul ajutor medical”, a declarat Anamaria Stoica, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea.

