Clipe cumplite pentru Tudor Chirilă după boala descoperită de medici: „A murit și doamna Duțescu”

Tudor Chirilă a fost supus unei operații! Celebrul jurat de la emisiunea ,,Vocea României” s-a lăsat pe mâna medicilor din Germania pentru această problemă de sănătate. Din păcate, veștile proaste nu s-au terminat aici. O persoană dragă lui s-a stins din viață tot într-o perioadă extrem de dificilă. ,,Asta m-a făcut să anulez aproape toate concertele antamate în vara care tocmai a trecut. Am sperat că va ceda la tratament. A murit și doamna Duțescu…’‘, a mărturisit artistul.

Tudor Chirilă a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că a trecut prin clipe extrem de grele în această vară. Juratul de la ,,Vocea României” a avut probleme medicale serioase și a fost nevoit să se opereze pentru a-și salva vocea.

Bărbatul a fost diagnosticat cu un edem pe una din corzile vocale. El a fost nevoit să își anuleze aproape toate concertele. Artistul a crezut că totul se va rezolva cu un simplu tratament, dar medicii l-au anunțat că va fi nevoie de o operație.

„A fost o vară foarte grea pentru mine. După turneul cu #visulamerican am fost diagnosticat cu un edem pe una din corzile vocale. Asta m-a făcut să anulez aproape toate concertele antamate în vara care tocmai a trecut. Am sperat că edemul va ceda la tratament, dar țeapă. Am ajuns într-un final la Hamburg la început de septembrie unde m-am operat și am început reeducarea vocală post operatorie“, a scris artistul.