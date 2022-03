Clipe cumplite pentru Nicolae Botgros în Republica Moldova. Prin ce trece din cauza războiului (exclusiv)

De când a izbucnit conflictul armat în Ucraina, Nicolae Botgros se teme ca războiul să nu ajungă și în Republica Moldova. Reputatul dirijor recunoaște că are o mână pusă pe valiză, fiind pregătit să plece dacă situația devine periculoasă. Prin ce clipe dificile a trecut artistul.

Acum fix o săptămână, în dimineața zilei de joi, 24 februarie, Rusia a declarat război Ucraina, invadând statul vecin. Nicoale Botgros trăiește cu spaimă, mărturisind că îi este frică de faptul că războiul ar putea sosi și în Republica Moldova.

Artistul basarabean susține că invazia Ucrainei a schimbat starea de spirit a cetățenilor din Chișinău, capitala Republicii Moldova, iar oamenii se tem pentru propria lor siguranță.

O mână o avem deja pe valiză. Dacă se întâmplă ceva, nu avem altă variantă. Iar eu mă consider un tip norocos, căci am rude, cumetri și mulți prieteni în România. Din acest punct de vedere, nu-mi fac griji, voi avea unde să stau. Dar alții?”, a adăugat el pentru impact.ro .

Celebrul dirijor a dezvăluit că românii de peste Prut au sperat că vor avea parte de liniște, după pandemia de coronavirus. În schimb, Nicolae Botgros constată cu tristețe că teama a înlocuit speranța în sufletele conaționalilor săi.

De asemenea, artistul susține că, din cauza războiului, ar fi pierdut legătura cu mulți prieteni pe care-i avea la Kiev. Nicolae Botgros are rude și apropiați rămași în capitala Ucrainei.

„Noi toți am sperat că după pandemia asta vom avea timp să ne tragem un pic sufletul. Dar mai ales să ne bucurăm de viață. Însă, de câteva zile, teama a luat locul tuturor speranțelor noastre.

Am observat asta și la concertul de 1 martie, când am cântat în deschiderea, aici la Chișinău. Am simțit publicul că nu e cu sufletul doar la spectacol. Oamenii ar vrea să se distreze, să uite de nebunia care a fost cu pandemia asta, dar bolii i-a luat locul războiul!

Am vorbit chiar ieri cu un fost coleg, care trăiește la Jovti Vodî. A trebuit să se întoarcă când a început nebunia. Pe la ei nu e încă mare gălăgie, dar se așteaptă oricând. În schimb la Kiev toți cunoscuții îmi spun că lucrurile sunt din ce în ce mai grele.

Am acolo rude, prieteni, medici, ba chiar și oameni simpli cu care m-am împrietenit după un spectacol sau altul! Numai în pielea lor să nu fii!”, a mărturisit cunoscutul dirijor pentru sursa citată.