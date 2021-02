Clipe cumplite pentru Mihai Mitoșeru. Mama lui a ajuns de urgență la spital, din nou

Noi clipe grele pentru mama lui Mihai Mitoșeru! Femeia a ajuns din nou sub atenta supraveghere a medicilor. De ce a ajuns din nou la spital? Momente teribile pentru fostul prezentator de televiziune.

După ce toată lumea credea că în sfârșit grijile pentru starea de sănătate a Cameliei Mitoșeru s-au terminat, calvarul a început din nou pentru familia acesteia. Mihai Mitoșeru a chemat de urgență salvarea, iar cea care i-a dat viață a fost din nou internată în spital după operația complicată pe care a suferit-o în urmă cu puțin timp.

Amintim că în urmă cu două săptămâni femeia a fost supusă unei intervenții, după ce medicii au diagnosticat-o cu o tumoră beningă-meningiom. Specialiștii au considerat că este cazul să o externeze, astfel că de șase zile Camelia Mitoșeru s-a afla din nou în căminul său.

Acum, starea de sănătate a sa nu este deloc bună, mai ales că în ultimele zile nu a putut să mănâncă, arată Antena Stars. Pofta extrem de slabă de mâncare a sa se datorează tratamentului extrem de puternic și a regimului alimentar foarte diferit pe care trebuie să-l respecte. Mama vedetei a fost găsită deshidratată, aproape leșinată, motiv pentru care Mihai a chemat de urgență salvarea. Din păcate, actrița are dificultăți de vorbire și la acest moment.

Profesorul Vlad Ciurea, cel care s-a ocupat de Camelia Mitoșeru, a făcut câteva declarații despre starea acesteia. Confrom spuselor sale, în urmă cu câteva zile femeia era din ce în ce mai bine și reușea să treacă cu brio peste momentul de cumpănă din viața sa.

”Și-a revenit. Se alimentează, se deplasează singură. Nu are niciun deficit de mișcare. Din punct de vedere neurologic și al stării fizice este foarte bine. A plecat cu Mihai de mânuță, pe picioarele ei, acasă. Considerăm vindecat cazul chirurgical.

Suntem în legătură, există un tratament acordat. Este oficial și ținem legătura în continuare cu doamna mia departe, orice solicitare va fi oricând binevenită și vom răspunde. Nu are nicio interdicție. se recomandă să stea cât mai mult la pat”, a declarat profesorul Vlad Ciurea în urmă cu câteva zile.

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că s-a strâns tot sângele de care aveam nevoie, chiar mai mult, cred. O să încep cu începutul, foarte repede. Nu suntem niște persoane care să ne victimizăm, nu am vrut să ne spunem problemele personale pentru că nu este normal. La televizor sau în public râdem și glumim și atât. Acum vreo două luni de zile am aflat că mama are o tumoră beningnă, meningiom se numește, cu care nu se poate trăi, adică trebuie operat. O tumoră destul de mare. Normal că ne-am speriat, după care am acceptat situația, după care am început să vedem ce trebuie să facem. Azi de dimineață trebuia să se opereze mama”

Mihai Mitoșeru (Sursa: facebook.com)