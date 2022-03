Clip viral cu Volodimir Zelenski când primește un telefon de la Angela Merkel. Ce discută VIDEO

„Slujitorul Poporului” este o comedie de situație despre un profesor de liceu care devine accidental președintele Ucrainei după ce un videoclip cu scandările sale împotriva guvernului devine viral. Încă de la criza din Ucraina, internauții au distribuit clipuri din satira politică, făcând o paralelă cu situația actuală a lui Zelenski din serialul în care a jucat și pe care l-a produs. Nici prin cap nu i-a trecut actorului Volodimir Zelenski că va ajunge între-o zi chiar să fie președintele Ucrainei, și să treacă prin ceea ce trece astăzi, dar niciodată să nu spui niciodată!.

Cu mult înainte de a deveni președinte al Ucrainei, actorul și comediantul Volodimir Zelenski a creat, produs și jucat într-un serial de satiră politică, „Slujitorul Poporului”. În plin război dintre Ucraina și Rusia, internauții au dezgropat videoclipuri vechi cu Zelenski din serial, care au devenit virale pe rețelele de socializare.

„Slujitorul Poporului” este despre un profesor de liceu care devine președinte accidental al Ucrainei după ce un videoclip cu scandările sale împotriva guvernului devine viral. Trebuie remarcat că un canal rusesc a retras în 2019 o scenă din serial care ar fi făcut o glumă despre președintele rus Vladimir Putin. „Slujitorul Poporului” a avut premiera în 2015 și a rulat până în 2019. Realizatorii au lansat show-ul pe YouTube gratuit, împreună cu subtitrări în limba engleză.

Unul din clipurile virale, în aceste zile, este cel în care „Președintele” Vasil Petrovich Holoborodko, jucat de Zelenski, este sunat de Angela Merkel, sub pretextul de a-l felicita că țara sa ar fi fost acceptată în Uniunea Europeană. Numai că, finalul acestui moment este unul cu adevărat hilar și ironic, când Angela Merkel realizează că de fapt vroia să vorbească cu președintele statului Muntenegru.

Serialul nu a făcut din Zelenski doar o vedetă. În cele din urmă, a servit drept trambulină pentru campania sa prezidențială din viața reală. În aprilie 2019, la o lună de la finalul serialului, comediantul devenit politician a fost ales președinte al Ucrainei.

Volodimir Zelenski s-a aflat din nou în fața unui pupitru vineri, dar imaginea pe care a conturat-o în ultimele momente ale emisiunii nu s-a simțit niciodată mai departe după ce forțele rusești au invadat joi Ucraina. Bătălia pentru capitala Kiev a continuat să facă ravagii vineri.

Exploziile au luminat cerul în timp ce Kremlinul a vizat orașul cu lovituri de rachete înainte de zori, forțând oamenii să se adăpostească în adăposturi antiaeriene. În discursul său televizat de vineri dimineață, Volodimir Zelenski a fost din nou un om cu caracter, de data aceasta jucând rolul lui David în fața lui Goliat al președintelui rus Vladimir Putin.

