Cleopatra Stratan, declarație de dragoste fără precedent. Ce i-a transmis lui Edward

Cleopatra Stratan radiază de fericire. L-a întâlnit într-un final pe Ghiță, în persoana cântărețului Edward Sanda, cu care are o frumoasă relație de iubire de mai bine de șase luni de zile, deși se cunosc de mai mulți ani. Ea are 17 ani, iar el are 22 și îpărtășesc dragostea pentru muzică. Mai mult, cei doi vorbesc despre căsătorie.

Cleopatra Stratan, declarație de dragoste în direct pentru Edward Sanda

Cleopatra Stratan nu mai are nevoie de nicio prezentare, mai ales că a crescut în ochii noștri, ai tuturor, iar performanțele sale artistice i-au adus nominalizarea de nu mai puțin de 6 ori în Cartea Recordurilor.

Cartea recordurilor i-a oferit recunoşterea pentru cea mai tânără interpretă care a înregistrat un album; cea mai tânără interpretă într-un concert „live”; cea mai bine plătită artistă tânără (10.000 euro pentru o singură melodie – bani donaţi public, în scopuri caritabile); cel mai tânăr interpret care a primit trei premii MTV; cea mai tânără interpretă care a înregistrat un „hit” naţional (o piesă situată pe locul 1 în topuri naţionale).

Cleopatra Stratan și Edward Sanda vor să se căsătorească

Acum, Cleopatra Stratan a crescut și iubește sincer. Alesul inimii sale este Edward Sanda, un artist de 22 de ani, în brațele cruia se topește. Pavel Stratan, celebrul ei tată, nu doar că știe de relația celor doi, dar este și foarte bucuros pentru fiica sa.

Recent, artista a oferit un interviu pentru emisiunea „Un show de doi galbeni”, prezentată de Dorin Galben, în care vorbește sincer despre iubirea ei cu Edward. Prima dată s-au văzut pe 1 iunie 2014 la Caracal, la un concert, au colaborat la finalul lui 2018 pentru melodia ”Cozonac”, însă dragostea s-a înfiripat în luna februarie, înainte de pandemie.

Acum au gânduri mari, vor să se căsătorească. ”Edward m-a cucerit cu modul în care se uita la mine. Mă face să mă simt artistă, e genul de bărbat care te face să strălucești. Vreau să fie primul și ultimul iubit din viața mea. În pandemie am fost despărțiți, însă vorbeam zilnic la telefon, până la 2-3 dimineața”, a povestit Cleopatra Stratan.