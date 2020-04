Cazul misterios al fotomodelului român, infectat cu COVID-19. După 57 de zile de la contactarea virusului, Bianca este tot pozitivă

Cazurile persoanelor infectate cu COVID-19 nu se opresc din a ne surpinde. În fiecare zi suntem martorii unor situații la care nu ne-am fi așteptat, contrar studiilor medicale făcute până acum. Cu toate acestea, noul coronavirus pare să ascundă forme tot mai rare, grave și imprevizibile. Unul dintre cazurile ciudate este cel al Biancăi, o româncă fotomodel care locuiește în italia. Ea a contactat virusul în urmă cu 57 de zile, iar în acest moment este tot pozitivă.

Cine este Bianca Dobroiu

Bianca are 23 de ani și locuiește în Bologna, fiind primul caz din localitate confirmat cu COVID-19. În urma rezultatului pozitiv, adolescenta a fost internată pe data 29 februarie, iar de atunci și până acum nu i-au ieșit niciodată două teste negative consecutiv. Potrivit declarației sale, cazul ei nu ar fi singular: „Am auzit că n-aş fi singurul caz„.

Pentru că a devenit extrem de îngrijorată de starea ei, Bianca și-a făcut publică povestea, pe pagina de Facebook, în speranța că cineva îi va putea explica ce se petrece. Fiind un fotomodel cunoscut în Italia, Bianca a apărut și în cadrul emisiunii „Pomeriggio 5” de pe postul italian de televiziune, Canale 5, povestind emoțiile prin care trece şi cum a ajuns să se îmbolnăvească.

Care au fost primele simptome

Totul a început pe data de 27 februarie, atunci când tânăra se confrunta cu primele simptome specifice bolii: „Aveam simptome, dureri de gât, tuse, febră. Am fost internată şase zile, apoi m-au externat fiindcă febra scăzuse fără a mai trece peste 37-37,2 grade. De atunci au continuat să-mi facă testele cu tampon, până acum cinci în total. Nu mi-au ieşit două teste negative, unul a fost neconcludent. Şi ultimul a ieşit pozitiv”, a declarat Bianca pentru site-ul italian Fanpage.

Românca a mai declarat că aceste situații ciudate le-a întâlnit și în cazul altor persoane, fiind nevoie să stea în carantină pe o perioadă îndelungată: „Unii spun că aș putea deveni un caz de studiu. La început credeam că mi se întâmplă doar mie, apoi am văzut că mai sunt și alte cazuri de carantină atât de lungă până când nu ies două teste negative”.

Care a fost rezultatul testului din ziua 52

Pe data de 18 aprilie, românca a publicat pe pagina ei de Facebook rezultatul testului din ziua 52, care este tot pozitiv. Aceasta dezvăluie că de o lună de zile starea ei de sănătate este bună, însă virusul pare că este tot în organismal său. Fiind îngrijorată de ce se întâmplă, Bianca Dobroiu întreabă public dacă cineva s-a mai confruntat cu această problemă.

„După 52 zile, iată noul rezultat. Ei bine, nou nu este pentru că nu a fost niciodată diferit de aproape două luni. Dar mereu am dat puţină greutate în cele din urmă şi am aşteptat să se schimbe ceva. Totuşi nu pare să se schimbe nimic şi mă sperie puţin. Acest lucru nu este normal, şi cu atât mai mult dacă nu am niciun simptom din 10 martie. Fizic parcă n-aş avea nimic, doar zero absolut.

Sigur că sunt slabă uneori, dar după două luni închisă în camera mea cred că e şi un lucru normal… nu e ca ceea ce face atât de bine fizic. Pe lângă această oboseală, nu m-a durut nici măcar un deget de o lună şi un pic, în ciuda acestui lucru încă nu îmi revin, continui să fiu pozitiv. Toate astea sunt normale? Chiar aş vrea să înţeleg dacă cineva ştie de vreun caz similar„, a scris Bianca Dobroiu pe Facebook, potrivit adevarul.ro

Sursă foto:adevarul.ro