Claudia Pavel, mărturisiri sincere despre vacanța în Dominicană. Ce fac oamenii acolo, în plină pandemie

Claudia Pavel a venit azi în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani unde a cântat live. Aceasta a vorbit și despre vacanța petrecută în Dominicană.

Claudia Pavel a spus cât de bine s-a simțit în Republica Dominicană, dar și ce destinație va avea următoarea ei vacanță. În plus ea are și proiecte muzicale noi.

”Mi-a fost tare dor sa cant live. Am fost plecata in Dominicana in vacanta. Este Paradis, nu am avut nevoie de test PCR, foarte lejer totul, oamenii canta danseaza, sunt foarte fericiti. M-as intoarce oricand. Plecam de Paste in Turcia, dar pana atunci avem si de munca. Pregatim un proiect de muzical pentru copii, intram in studio peste 2 saptamani. Ma implineste si imi face inima fericita, mai ales cand lucrez cu oameni minunati”, a mărturisit Claudia Pavel.