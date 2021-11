Răsturnare de situație în procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Artista a refuzat finalizarea acestuia. EXCLUSIV

Astăzi a avut loc un nou termen, Claudia Pătrășcanu solicitând amânarea și schimbarea completului de judecată, în timp ce soțul acesteia i-a propus o tranzacție amiabilă, care ar fi însemnat finalizarea procesului peste doar câteva zile.

Declarațiile făcute recent de Claudia Pătrășcanu pe marginea divorțului de tatăl copiilor săi contrazic total cele întâmplate în cursul zilei de astăzi, când a avut loc o nouă înfățișare în procesul în care cei doi solicită totodată și custodia copiilor.

Nu stiu ce mai urmărește și cu ce minciuni va mai veni în media și oricât de mult rău mi-ar face în instanță mie și copiilor, eu îl voi ierta deși am crezut că nu o pot face niciodată pentru ceea ce trăiesc”, ne declara artista.

Cât despre procesul nostru este simplu. Eu pot renunța la tot (pensie, partaj) doar să mi se acorde acest divorț odată pentru că am obosit și nu mai vreau să fiu legată de acest nume, vreau să-i fie bine și să se liniștească totul. Gabi este un om pierdut sufletește și emoțional. Păcat!

Surpriză însă. La termenul de astăzi, Claudia a fost cea care a solicitat o nouă amânare, cerând recuzarea completului de judecată, care urma să soluționeze dosarul. Mai mult, potrivit celor declarate în exclusivitate pentru playtech.ro de Gabi Bădălău, artista a refuzat o tranzacție amiabilă, care ar fi pus punct procesului în doar câteva zile.

„Nu comentez nimic, m-am săturat… Ea a formulat o cerere de recuzare a completului de judecată, care ne judecă de un an de zile. Nu știu ce o vrea… Inițial, am cerut un termen scurt, pentru că am cerut o tranzacție, așa îi spune în termeni juridici, privind școala copiilor, programul de vizite, vacanța, banii.

Dacă noi ne înțelegeam, într-o zi, două, trei, o semnam, o depuneam în instanță, divorțul se temina. Încheiam totul. Doar că nu a vrut. Nici nu a vrut să o citească, nu am ajuns să o discutăm punctual”, ne-a spus Gabi Bădălău.