România are foarte multe locuri frumoase vechi, însă autoritățile nu se preocupă de restaurarea lor. Așadar, care este clădirea istorică din România care este renovată cu fonduri din Norvegia și Islanda. Este de o frumusețe aparte.

Conacul Mocioni din Foeni, situat la 42 de kilometri de Timişoara, județul Timiș, este una dintre cele mai vechi clădiri din Banat. Acesta , acum, este reabilitat din fonduri din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

Conacul de la Foeni este construit în anul 1750, fiind una din cele cinci reşedinţe ale familiei Mocioni, care a condus viaţa politică a românilor din Banat timp de opt decenii.

Acesta este în curs de restaurare, lucrările fiind demarate în ianuarie 2023, ca urmare a une finanțări oferite de Norvegia, Islanda şi Lichtenstein prin proiectul Ro-Cultura, în valoare de 2,6 milioane de euro.

Odată cu instaurarea regimului comunist român, proprietatea a fost naţionalizată şi a funcţionat ani la rând ca baie comunală, grădiniţă, depozit, dar și sală de sport. Astfel, după anul 1990, în clădire a funcționat o discotecă, însă a devenit apoi cămin cultural, iar de câţiva ani clădirea era abandonată.

”În prezent lucrăm atât la partea de infrastructură, cât și la partea de suprastructură, am reușit să sigilăm învelitoarea, am desfăcut șarpanta parțial, pentru că se afla într-o fază de precolaps. S-a reabilitat șarpanta și acum se acționează la consolidarea zonei de parter și de subsol. Facem consolidări prin injectări, cu mortar pe bază de vară, elemente de pânză de fibră de sticlă și alte materiale prietenoase.

Clădire beneficiază de o fațadă deosebită, însă reabilitarea presupune cu totul altceva, după cum a adăugat arhitectul proiectului.

”Conacul are o fațadă de factură neoclasică, predomină simetria. În proiectul nostru de reabilitare am urmărit să eliminăm aceste elemente parazitare, pentru a scoate la iveală imaginea de la 1812.

Am urmat principiile de restaurare din Carta de la Veneția, am folosit materiale compatibile și prietenoase cu clădirea. Tot mobilierul va avea un stil de epocă și am propus includerea elementelor din anticariat, pentru a obține o imagine cât mai autentică”, a adăugat arhitectul Frujina Neagu.