Ciprian Marica rupe tăcerea după scandalul amoros de la Cluj! Ce mesaj le-a transmis celor implicați

În august 2019, Ciprian Marica a fost implicat într-un scandal amoros de proporții. Totul s-a întâmplat la un hotel din Cluj, unde fostul internațional se afla în cameră cu soția unui prieten. Bărbatul înșelat l-a confruntat pe Marica exact în interiorul hotelului. Fostul jucător de la Stuttgart și Schalke a ieșit în fața camerei acoperit doar cu un prosop. Totul a fost filmat, iar imaginile au devenit repede virale. Fostul fotbalist a evitat o perioadă să vorbească despre cele întâmplate, dar a decis să rupă tăcerea la mai bun de un an de. Marica și-a asumat vina și le-a transmis tuturor celor implicați, dar și opiniei publice, că el a fost cel vinovat.

Ciprian Marica, după scandalul amoros de la Cluj: „Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu”

„O situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru.

Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit pe care mi l-am asumat!”, a declarat Ciprian Marica la GSP Live.

La un an de la întâmplarea devenită virală, Ciprian Marica a obținut iertarea soției sale, Ioana Marcu, alături de care are doi copii. Florin Muntean jr, fiul șefului de la Transgaz, este bărbatul care l-a confruntat pe Marica. Și acesta și-a iertat soția, Ana Muntean, pentru acel amantlâc. Cei doi au fost cununați de Rareș Bogdan, lider PNL.