Ciolacu, făcut praf de CTP: „Dacă vorbea în engleză, era o catastrofă umanitară!” Ce i-a stârnit furia gazetarului

Ciolacu, făcut praf de CTP după vizita fulger pe care a făcut-o premierul României în Israel. „Dacă vorbea în engleză, era o catastrofă umanitară!”, a spus CTP. Ce i-a stârnit furia gazetarului, de fapt.

Premierul Marcel Ciolacu a avut marți, la Ierusalim, o întrevedere oficială cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, vizită pe care Cristian Tudor Popescu nu a putut să o treacă cu vederea.

Astfel, Cristian Tudor Popescu a apreciat că și Marcel Ciolacu ar fi trebuit să se adreseze în engleză în timpul întrevederii, ca și omologul său israelian. Nu s-a întâmplat asta, astfel că jurnalistul a concluzionat că a fost mai bine.

În plus, CTP a spus că nimeni nu a înțeles nimic din ce a spus Marcel Ciolacu, chiar dacă a citit de pe hârtie și nu a șinut un discurs liber. Jurnalistul mai crede că discursul ar fi trebuit spus din inimă, în contextul războiului.

Pe de altă parte, azi, CTP a anunțat ofocial cu cine a bătut palma după demisia de la GSP. De altfel, cele spuse despre Marcel Ciolacu le-a spus în nou emisiune, Cap la Cap, unde este invitat permanent și care se difuzează pe Youtube.

”Mă bucur să fiu în spațiul ăsta, de aici de la voi. Aici, în ringul ăsta video, audio nu am mamă, nu am tată, nu am făptură adorată. Din acest motiv, am avut probleme cu partenerii mei de-a lungul timpului, că am făcut multe emisiuni în doi.