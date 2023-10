Este bucurie printre fanii jurnalistului Cristian Tudor Popescu după ce s-a aflat că aceștia îl vor putea vedea dn nou live, într-o emisiune. CTP a anunțat oficial cu cine a semnat după ca plecat de la Digi RCS RDS și Gsp.ro: „Publicul m-a salvat mereu”.

Cristian Tudor Popescu va fi invitat permanent în cadrul emisiunii Cap la Cap, realizată de Anca Simina. Reputatul juralist nu va apărea la televizor, ci emisiunea în care el va putea fi văzut se va difuza pe canalul de Youtube Record Talks.

„Mă bucur să fiu în spațiul ăsta, de aici de la voi. Aici, în ringul ăsta video, audio nu am mamă, nu am tată, nu am făptură adorată. Din acest motiv, am avut probleme cu partenerii mei de-a lungul timpului, că am făcut multe emisiuni în doi.

Am primit o serie de oferte de un an și jumătate, de când m-am retras din televiziune. Și de la telviziuni și din spațiul video de pe net. Am primit acum și de la Recorder.