Cine va primi vouchere de vacanță acum. Schimbarea majoră benefică pentru milioane de români

Voucherele de vacanță nu vor mai fi un beneficiu de care se bucură doar angajații la stat. Dumitru Luca, președintele ANAT, a precizat că nu doar bugetarii se pot bucura de astfel de beneficii.

El a declarat că sistemul voucherelor de vacanță trebuie regândit, precizând că autoritățile au dat dovadă de neseriozitate. Șeful ANAT a spus că în decembrie s-a discutat despre prelungirea valabilității acestor vouchere, iar două luni mai târziu nu se găsiseră încă bani pentru ele.

„Legat de voucherele de vacanţă, nu am abandonat lupta. A fost o neseriozitate crasă din partea guvernanţilor, în sensul că în decembrie discutam de prelungire şi cât de benefice sunt şi două luni mai târziu nu mai aveam bani să le susţinem. Nu am abandonat lupta, dar e clar că trebuie regândită schema, pentru că a fost oarecum privită prin prisma discuţiilor că bugetarii au facilităţi. S-a văzut mai degrabă latura negativă a lor, ca un supliment în plus pentru bugetari, în loc să se vadă investiţia lor în turism”, a declarat Dumitru Luca, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).