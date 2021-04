Cine transmite la TV partida Chelsea – FC Porto, din sferturile UEFA Champions League

Chelsea se va confrunta marți cu Porto la Sevilla, în sferturile de finală ale UEFA Champions League. Englezii au un avans de 2-0 din prima manșă de săptămâna trecută. Conform peresie britanice Thiago Silva ar putea reveni, ia N’Golo Kante este pregăti pentru retur. Câștigătorul se va confrunta cu Real Madrid sau Liverpool în semifinale.

Thomas Tuchel este binecuvântat cu o echipă complet potrivită pentru turul secund al UEFA Champions League. Chelsea se pregătește să ia cu asalt returul din sfertul de fnală de la Sevilla. Thiago Silva ar putea reveni pe teren după ce a executat o suspendare internă după jocul cu Crystal Palace.

Mijlocașul N’Golo Kante și-a revenit dintr-o accidentare și a încercat să apară încă de la început, dar Tuchel a spus: „Trebuie să fim atenți la el. Întrebarea este dacă vrem să înceapă sau să termine jocul. Este fără răspuns încă, voi face asta mâine.”

Golurile lui Mason Mount și Ben Chilwell au asigurat o victorie confortabilă pentru Chelsea cu 2-0 în prima etapă a săptămânii trecute. Chelsea a păstrat trei foi curate la rând în UEFA Champions League și este neînvinsă în nouă meciuri europene.

Meciul va putea fi urmărit și în România, începând cu ora 21:45 pe Digi Sport 2 și Telekom Sport 2, contând pentru manșa a doua din sferturile de finală UEFA Champions League.

Porto trebuie să joace cu prudență și va trebui să înscrie cel puțin trei goluri pentru a întoarce jocul pe ternul lui Chelsea și pentru a ajunge în semifinale. Însă managerul de la Porto, Sergio Conceicao, a recunoscut că nu își vor asuma niciun risc cu condiția de fitness a lui Sergio Oliveira.

Oliveira a marcat 17 goluri în toate competițiile pentru Porto și se poate întoarce după suspendare, dar șeful Conceicao nu este sigur dacă va reuși să joace 90 de minute.

”Vom vedea mâine, După cum știți, ultimul meci, aș putea spune, el nu era încă pregătit pentru 90 de minute din cauza unei mici probleme musculare și este întotdeauna periculos. Suntem încrezători. Știm că ne confruntăm cu o sarcină dificilă. Dar suntem aici pentru a oferi răspunsul pe care trebuie să-l dăm.

În aceste jocuri, ieșirea din competiție poate fi dăunătoare. Trebuie să fim o echipă compactă, să avem coeziune. Trebuie să înscriem goluri, dar și să evităm să primim. Am fost buni în prima manșă, dar nu atât de buni. Dacă am fi fost, am fi câștigat. Vom încerca să îmbunătățim ceea ce a fost o performanță bună a echipei.”, declara Conceicao.