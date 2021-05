În finala Ligii Champions League, se întâlnesc sâmbătă, echipele Manchester City și Chelsea. Marele meci de la Porto va putea fi urmărit începând cu ora 22:00. Iată cine transmite la TV finala Champions League, Manchester City – Chelsea.

Chelsea a avut un parcurs deosebit, în ultima vreme, în cea mai importantă competiție europeană, sub comanda lui Thomas Tuchel. Evoluția acestei echipe l-a surprins pe George Dobre, comentator la Digi Sport și moderator al emisiunii ”Fotbal European„ care a făcut următoarea afirmație, potrivit prosport.ro:

„Nu cred că acest meci are o favorită. Și nu doar pentru că este o finală. Am face o eroare, în opinia mea, dacă am face o comparație între City și Chelsea pe baza a ceea ce ne spune clasamentul final din Premier League. Un campionat este o cursă de anduranță, în timp ce o competiție cu faze eliminatorii are cu totul alte reguli nescrise”, după cum afirma George Dobre.