Cine sunt Szilard și Variu, câștigătorii de la Insula de 1 milion. Suma uriașă primită din partea Kanal D

„Insula de 1 milion”, cel mai mare experiment social din istoria televiziunii, si-a desemnat, sâmbătă seara, câștigătorii. Deak Szilard și Alexandru Gabriel Variu au acumulat cele mai multe brățări, reușind să ajungă în etapa finală a competiției. Fiecare a primit câte 260.000 de lei!

Argentina, Variu, Liviu, Jaguaru, Alex și Szilard au ajuns în marea finală a competiției „Insula de 1 milion” dintre cei 50 de curajoși care s-au înscris în cel mai amplu experiment social. Însă doar Deak Szilard și Alexandru Gabriel Variu au demonstrat că merită trofeul.

„Eu am avut o perioadă destul de grea, destul de complicată în ultimii ani. Am avut și o problemă medicală destul de gravă… Show-ul acesta mi-a venit ca o mănușă. Mi-am dorit extraordinar de mult să ajung aici, m-am bucurat foarte mult să ajung aici….Eu toată viața mea am lucrat mai mult pentru alții și am rămas cumva pe dinafară. Stau singur, stau în condiții grele și încerc să pun în picioare o afacere care a pornit ca un hobby, dar prin asta văd o satisfacție foarte mare”, a spus Szilard.

„Tati când a plecat de acasă v-a promis că o să lupt, că nu o să va dezamăgesc și am zis că o să ajung în Marea Finală, am plecat cu gândul asta. Nu mă gândeam că o să ajung să deschid atâtea cufere, dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat puterea și norocul să pot deschide atâtea cutii. O parte din visurile pe care le-am avut de acasă o să le îndeplinesc acuma și vă mulțumesc și vă iubesc mult”, a declarat Variu.

„O să îmi reîncep viața, practic de la zero… Am multe greșeli, foarte multe satisfacții, dar niciun regret. Am știut de la primul moment ce vreau, am fost printre puținii concurenți care a realizat că jocul ăsta este individual”, a continuat Szilard.