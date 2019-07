Cine sunt oamenii din PSD propuși să preia portofoliile rămase vacante după remaniere. Viorica Dăncilă a anunțat lista

Viorica Dăncilă a anunțat mai multe decizii luate în cadrul ședinței CEx a PSD de luni, 15 iulie. Printre ele se numără și concluziile remanierii dorite de premierul Dăncilă și rezultate în urma unei evaluări pe câteva ministere.

Primii care pleacă din Guvernul Dăncilă sunt Carmen Dan – de la șefia Ministerului de Interne și Teodor Meleșcanu – de la șefia Ministerului de Externe. De remarcat că cei doi sunt miniștrii în cazul cărora însuși președintele Klaus Iohannis a cerut demisia sau demiterea.

La acea vreme, cei doi au refuzat să-și dea demisia, iar premierul Viorica Dăncilă nu s-a grăbit cu o decizie. Acum, ministrul Carmen Dan a anunțat că și-a depus de bună voie mandatul pentru că oricum ar fi fost remaniată, iar ALDE a cerut, de asemenea, retragerea lui Teodor Meleșcanu.

Pentru ocuparea acestor portofolii rămase vacante au fost găsiți deja înlocuitori. Ei trebuie să fie, însă, acceptați și de președintele Klaus Iohannis.

După ședința CEx a PSD, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că Ramona Mănescu este propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne și Mihai Fifor pentru funcția de vicepremier pe Parteneriate Strategice.

„Am spus colegilor din CEx că avem două portofolii de vicepremier la care trebuie să facem nominalizări, cel pe Parteneriate Strategice că încă 6 ministere, le-am făcut o evaluarea. Am propus schimbare ministrului Carmen Dan cu senatorul Nicolae Moga, de la Constanța, am luat act de a schimba la MAE pe dl Teodor Meleșcanu cu Ramona Mănescu, am propus pe Mihai Fifor pentru funcția pe Parteneriate Strategice”

Viorica Dăncilă, premierul României